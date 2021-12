Từng yêu Anh Đức, Lâm Vỹ Dạ giờ ra sao?

Mới đây, hậu chia tay, diễn viên Anh Đức bị bạn gái cũ Uyên Tô (trong ảnh) tố về chuyện tiền bạc. Đến nay, Anh Đức chưa lên tiếng về ồn ào. Trước Uyên Tô, Anh Đức từng có thời gian hẹn hò Lâm Vỹ Dạ. Ảnh: Vietnamnet Lâm Vỹ Dạ và Anh Đức hẹn hò khi còn là diễn viên học chung tại trường sân khấu. Vì một vài hiểu lầm, cả hai chia tay. Ảnh: Zing Anh Đức chia sẻ, anh và Lâm Vỹ Dạ hiện tại là bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, vì Lâm Vỹ Dạ đã có gia đình nên nam diễn viên giữ khoảng cách nhất định. Ảnh: Dân Việt Sau khi chia tay Anh Đức, Lâm Vỹ Dạ hẹn hò Hứa Minh Đạt - thần tượng của nữ diễn viên. Cặp đôi kết hôn năm 2010. Ảnh: FB Hứa Minh Đạt Khi mới đến với nhau, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ chỉ có bàn tay trắng. Để lo cho tổ ấm, Hứa Minh Đạt miệt mài đi làm còn Lâm Vỹ Dạ mang bầu vẫn cố gắng buôn bán nhỏ. Đến nay, cả hai đã có cuộc sống sung túc. Ảnh: FB Hứa Minh Đạt Hứa Minh Đạt hết mực chiều chuộng vợ. Lâm Vỹ Dạ từng cho biết, Hứa Minh Đạt luôn hỗ trợ cô trong việc chăm sóc con để cô yên tâm đi diễn. Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng thường xuyên dành những lời có cánh cho vợ. Ảnh: FB Hứa Minh Đạt Lâm Vỹ Dạ từng khẳng định vợ chồng cô hiếm khi ghen khi thấy nửa kia tình tứ quá mức với bạn diễn. Còn Hứa Minh Đạt bất ngờ tiết lộ Lâm Vỹ Dạ từng ghen tuông. Ảnh: FB Hứa Minh Đạt Nam diễn viên kể, khi Lâm Vỹ Dạ mới sinh con trai đầu lòng, anh uống rượu với bạn bè, vì say quá nên không về được cũng không nghe điện thoại của vợ do hết pin. “Dạ nghĩ đêm đó tôi đi chơi với một người con gái khác nên Dạ đã lấy điện thoại tôi và đập xuống đất. Tôi không giải thích. Sau này Dạ biết ghen tuông không đúng nên đã mua lại cho tôi điện thoại mới”, Hứa Minh Đạt cho hay. Ảnh: FB Hứa Minh Đạt Sau khi ra trường, tình cũ của Anh Đức đầu quân về sân khấu kịch Nụ cười mới. Năm 2003, cô tham gia nhóm hài do Trường Giang lập ra. Nhờ diễn chung với Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ được nhiều khán giả biết đến. Ảnh: Yan Lâm Vỹ Dạ gây chú ý khi đóng vai trò phó phòng của "Ơn giời, cậu đây rồi" năm 2016 rồi trở thành trưởng phòng năm 2017. Ảnh: Người lao động Lâm Vỹ Dạ từng vượt mặt danh hài Hoài Linh, Trấn Thành và 2 nghệ sĩ hài trẻ Huỳnh Lập và Xuân Nghị để giành chiến thắng hạng mục Diễn viên hài được yêu thích nhất ở Mai Vàng 2018. Ảnh: Thế giới điện ảnh Ở Mai Vàng 2019, Lâm Vỹ Dạ được xướng tên. Cô vượt qua Minh Dự, Puka, Mạc Văn Khoa và Trường Giang. Ảnh: FB Lâm Vỹ Dạ Đầu năm 2021, Lâm Vỹ Dạ đóng Táo quân. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trong chương trình, cũng là nghệ sĩ hài miền Nam duy nhất đóng Táo quân 2021. Ảnh: VTC Ở tuổi 32, từng 2 lần sinh nở, Lâm Vỹ Dạ vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Ảnh: FB Lâm Vỹ Dạ Xem video hài hước của Anh Đức. Nguồn FBNV

