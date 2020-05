Từng bị Kim Lý chối hẹn hò, Kiko Chan giờ ra sao?

Cuối tháng 12/2017, thời điểm Kim Lý đang hẹn hò Hồ Ngọc Hà, Kiko Chan bất ngờ tiết lộ từng hẹn hò bí mật với với nam diễn viên từ năm 2015 và chuyện tình kéo dài trong 2 năm. Theo Kiko Chan, chính Kim Lý là người chủ động theo đuổi cô. Cô tủi thân vì chỉ là người tình trong bóng tối của anh. Kim Lý khẳng định Kiko Chan tự bịa ra câu chuyện tình ái đồng thời mời người đẹp đối chất với luật sư. Về phía Kiko Chan, cô cho rằng Kim Lý hai mặt đồng thời dọa sẽ tung ra những bằng chứng cực sốc. Ồn ào lắng xuống khi Kim Lý chọn cách không lời qua tiếng lại với Kiko Chan. Sau ồn ào với Kim Lý, Kiko Chan gây chú ý khi tham gia cuộc thi The Face. Ảnh: Phụ nữ và gia đình Ngay trong tập 1 The Face 2018, tình cũ tình đồn của Kim Lý không được bất kì giám khảo nào lựa chọn. Đáng chú ý, nữ giám khảo Minh Hằng nhận xét: "Mình em đã đủ gây sóng gió rồi. Truyền thông là một chuyện nhưng nó phải theo hướng nào nữa, tích cực hay tiêu cực". Sau đó, Kiko Chan bức xúc với lý do bị loại vì đời tư. "Nếu nói về truyền thông tiêu cực, chắc gì Minh Hằng không có, có khi còn nhiều hơn tôi", Kiko Chan đáp trả. Ảnh: Yeah1 Sau thất bại tại The Face, chân dài gốc Nam Định tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Cô dự thi Miss Globe 2018, Miss Multiverse 2018. Tại đa phần các cuộc thi, tình cũ tin đồn của Kim Lý đều ra về tay trắng. Kiko Chan từng trả lời một tạp chí của Hàn Quốc về 9 lần phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc. "Lớn lên một chút khi ý thức được về tương lai của mình là phải đi theo con đường tiếp viên chuyên nghiệp tôi mới nhận ra rằng, mình cần phải thay đổi ngoại hình chứ thông minh và trí thức thôi không đủ. Tôi quyết định giảm cân, và chỉnh sửa gương mặt cho phù hợp. Thế là tôi được chọn thẳng vào nghề khi chỉ mới 18 tuổi", Kiko Chan nói. Kiko Chan theo đuổi phong cách gợi cảm từ khi vào showbiz. Nữ người mẫu đã sang Mỹ để học diễn xuất và tìm kiếm cơ hội kinh doanh nhưng đang bị kẹt lại trong 6 tháng liên tiếp vì COVID-19. Ở Mỹ không có người thân nên Kiko Chan phải thuê một căn hộ nhỏ để sống qua ngày. Hàng tuần, cô đi siêu thị một lần để mua thực phẩm dự trữ và tự tay nấu chứ không đặt thức ăn nhanh. Người đẹp đã hết hạn visa (theo dạng du lịch) và có thể phải ở lại thêm 4 tháng nữa. Thay vì lo sợ, Kiko Chan tìm cách lấy lại tinh thần, khích lệ bản thân phấn chấn hơn và cố gắng giữ sức khỏe chờ ngày dịch lắng xuống. Mời quý độc giả xem video "Kim Lý khóa môi Hồ Ngọc Hà". Nguồn Youtube

