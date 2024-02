Trương Thế Vinh từng bị hủy hôn, vướng tin đồn yêu loạt mỹ nhân

Trương Thế Vinh công khai hẹn hò Đông Phương năm 2014. Sau đó, anh bị bạn gái hủy hôn vào phút chót. Ảnh: FBNV. Nam ca sĩ không biết vì sao người yêu cũ hủy hôn bởi cả hai không có những dấu hiệu như cãi vã, giận hờn hay mâu thuẫn. Ảnh: FBNV. Năm 2021, rộ tin đồn Trương Thế Vinh và Trâm Anh The Face hẹn hò khi cư dân mạng bất ngờ phát hiện loạt chi tiết trùng hợp trong 2 tấm hình của hai người. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh chụp với chú cún có bộ lông vàng, có phụ kiện màu vàng đặc biệt ở cổ, giống hệt hình ảnh chú chó mà người mẫu 9X đăng tải. Ngoài ra, Trương Thế Vinh và Trâm Anh The Face có dịp đóng chung phim Cây táo nở hoa. Ảnh: FBNV. Đại diện của Trâm Anh chia sẻ trên 2Sao: "Cũng không biết mọi người lấy những thông tin đó ở đâu. Nhưng giờ mọi người ghép những thông tin đó thành 'hint' thì cũng đành chịu thôi". Phía Trương Thế Vinh cho rằng cả hai chỉ là đồng nghiệp. Ảnh: Saostar.Thúy Ngân - Trương Thế Vinh nhiều lần hợp tác trong các chương trình truyền hình và thân thiết ở đời thường. Vì vậy, cả hai được fan và đồng nghiệp ghép đôi. Ảnh: Znews. Thúy Ngân nhiều lần phủ nhận tin đồn tình cảm với Trương Thế Vinh. Cô chia sẻ: "Thật ra sự thật luôn là sự thật, mình có tô vẽ hay muốn biến cho nó mất đi cũng không được. Tình anh em đồng nghiệp vẫn là anh em đồng nghiệp". Ảnh: Znews. Trương Thế Vinh cũng cho biết cả hai chỉ là anh em thân thiết. Ảnh: Dân Việt. Ngoài Thúy Ngân, fan còn ghép cặp Trương Thế Vinh và Thiên Ân. Ảnh chụp màn hình. Nam ca sĩ hài hước lên tiếng về chuyện được “đẩy thuyền” với nàng hậu: "Tôi hơi ngạc nhiên khi nhiều người đẩy thuyền tôi với người khác. Đoàn Thiên Ân là cháu mà, nhỏ quá, tôi thì không dám kiểu trâu già gặm cỏ non. Tôi chỉ biết cảm ơn khán giả vì đã đẩy thuyền cho tôi thôi chứ không biết phải làm sao cả". Trương Thế Vinh hiện kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV. Xem trích đoạn phim "Nữ chủ". Nguồn FB Thúy Ngân

