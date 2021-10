Trường Giang được minh oan tin đồn bài bạc nhờ “nóc nhà” quyền lực

Mới đây, Trường Giang bất ngờ vướng tin đồn đam mê đỏ đen, Theo đó, một số kênh Youtube lan truyền thông tin nam danh hài "đốt tiền" vào bài bạc. Trước thông tin thất thiệt, quản lý cũng là anh trai ruột của Trường Giang rất bức xúc. Trên trang cá nhân, anh viết: "Youtuber giờ tào lao vậy luôn hả trời? Kiếm được bao nhiêu tiền từ Youtube mà biến mình thành người rẻ rúng như vậy? Làm chồng của Nhã Phương thì tiền ăn sáng có khi phải mượn trợ lý, lấy đâu ra mà đánh bài? Coi thường em dâu tui quá". Lời phủ nhận của quản lý Trường Giang vô tình hé lộ chi tiết đặc biệt về Nhã Phương. Quả thực, "nóc nhà" của Trường Giang quá quyền lực.Trường Giang - Nhã Phương kết hôn năm 2018. Sau khi cưới, từ một quý ông đào hoa, Trường Giang trở thành người đàn ông của gia đình, yêu chiều vợ con hết mức. Nam danh hài từng tiết lộ, toàn bộ tiền bạc của anh đều do bà xã nắm giữ. Trong chương trình Kỳ tài thách đấu, Trường Giang chia sẻ: "Anh chưa bao giờ thấy cục tiền để mà quăng! Con số cũng không được biết luôn! Anh đi ăn, nói tính tiền, không có tiền thì phải đưa thẻ. Nhưng, thẻ hết hạn. Bấm vào online nhưng mã không phải của anh dù tài khoản tên anh". Nam danh hài từng than thở: "Trấn Thành từng nói là cưới vợ rồi được cho 2 triệu mỗi ngày, còn tôi bây giờ đi ra đường không có 1 cắc, tất cả tiền đều là trợ lý lo. Muốn ăn hay chi cái gì thì trợ lý lo hết, tôi không có tiền. Tôi đi diễn có bao giờ biết cát-sê đâu, toàn bộ là anh trai của tôi giữ hết. Sau đó đến tháng thì anh trai chuyển tiền cho vợ tôi. Tôi không biết đến tiền". Tuy vậy, Trường Giang cho biết, những lần ca thán đều là nói cho vui. Thực chất anh tự nguyện để vợ quản lý kinh tế. "Chuyện tôi để vợ giữ tiền, tôi nghĩ là bình thường vì của chồng công vợ. Vợ giữ tiền thì cũng mua đồ lại cho mình, chứ không có gì cả. Hàng ngày tôi chẳng chi tiêu gì cả. Vợ tôi giữ tiền, tôi đi làm có một cô trợ lý do vợ tôi thuê về. Đi quay mà ăn uống gì là cô trợ lý đó sẽ trả tiền, chứ tôi không phải trả. Tôi không có cơ hội tiêu tiền vì đi làm từ sáng đến tối, chẳng tiêu gì hết". Trong gia đình, không chỉ Nhã Phương quyền lực, Trường Giang còn "thảm" trước cô con gái Destiny. Từ khi có con, nam danh hài rất chiều chuộng con. Ngoài công việc, Trường Giang dành thời gian chơi cùng cô con gái nhỏ và không ít lần bị "hành" tả tơi. Tuy vậy đây chính là hạnh phúc vô bờ của Mười Khó. Trường Giang là một trong những danh hài đắt show bậc nhất. Hiện tại anh đang tham gia chương trình Running Man Vietnam mùa 2. Xem video giới thiệu chương trình Running Man. Nguồn Đông Tây Promotion

