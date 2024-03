Trường Giang đánh Thúy Ngân trong gameshow, ngoài đời có thân thiết?

Trong tập mới nhất của chương trình 7 nụ cười xuân, Trường Giang yêu cầu Thúy Ngân diễn tiểu phẩm cùng Quang Tuấn. Do bị Võ Tấn Phát trêu ghẹo, Thúy Ngân bật cười, không nhập vai. Ngay lập tức, Trường Giang đánh vào má của Thúy Ngân. Hành động của Trường Giang gây ra ý kiến trái chiều. Ảnh: Thương Hiệu và Pháp Luật. Nhiều người cho rằng Trường Giang có hành động quá tay với Thúy Ngân. Về phần mình, Thúy Ngân chia sẻ: “Mấy anh em tụi Ngân hay giỡn vậy thôi chứ thương nhau lắm, không có ác ý gì đâu”. Ảnh: Thương Hiệu và Pháp Luật. Mối quan hệ giữa Trường Giang và Thúy Ngân rất thân thiết. Ảnh: Znews. Thúy Ngân từng chia sẻ, Trường Giang là người tiến cử cô cho nhiều nhà sản xuất gameshow. Ảnh: Znews. Theo Znews, Trường Giang khuyến khích, động viên Thúy Ngân tham gia gameshow, bộc lộ các kỹ năng khi đứng trên sân khấu. Ảnh: FBNV. Thúy Ngân chia sẻ chuyện tình cảm của mình với Trường Giang. Chính vì thế, Trường Giang từng tiết lộ chuyện nữ đồng nghiệp chia tay bạn trai. Ảnh: Dân Việt. "Thúy Ngân rất xinh và đang được rất nhiều người yêu thích. Hiện tại không có thế lực nào bắt không được ra đường hay làm này làm kia nữa. Ý là bình thường cũng phải gọi là nép mình. Thúy Ngân cách đây khoảng 4 tháng thì hạnh phúc nhưng hiện tại thì độc thân vui tính rồi”, Trường Giang chia sẻ vào tháng 11/2023. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam. Thúy Ngân thân thiết với Nhã Phương - vợ Trường Giang. Ảnh: Dân Việt. Trong một cuộc phỏng vấn, Thúy Ngân chia sẻ lý do Nhã Phương không ghen khi cô thân với Trường Giang. “Đối với tôi, Nhã Phương và anh Giang là quá thân thiết, ba người biết nhau, đi ăn đi chơi với nhau. Đó là lý do vì sao Phương rất yên tâm vì Phương biết Ngân là người an toàn”, Thúy Ngân nói. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam. Xem video "Trường Giang cover Mang tiền về cho mẹ". Nguồn FB Nhã Phương

