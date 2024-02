Từng tố Trường Giang, Quế Vân - Khánh My giờ ra sao?

Năm 2016, Quế Vân thừa nhận hẹn hò Trường Giang. Cô còn tố nam danh hài bắt cá hai tay khi cùng yêu cô và Nhã Phương. Phía Trường Giang không lên tiếng trước lời tố của Quế Vân. Năm 2018, Trường Giang đã kết hôn với Nhã Phương. Ảnh: Khám Phá. Sau scandal tình ái với Trường Giang, Quế Vân tập trung đi hát. Tuy nhiên, đầu năm 2017, cô tuyên bố giải nghệ vì chán nghề. Ảnh: FBNV. Sau tuyên bố giải nghệ, Quế Vân vẫn nhiều lần gây ồn ào. Tháng 5/2017, cô công khai việc đã dao kéo toàn bộ gương mặt. Tháng 7/2017, Quế Vân bị Mai Diệu Linh tố "ăn cháo đá bát" sau vụ dao kéo. Sau 3 tháng giữ im lặng về ồn ào, Quế Vân lên tiếng phủ nhận và cho rằng Mai Diệu Linh muốn dựa hơi cô để nổi tiếng. Ảnh: FBNV. Năm 2018, sau bức ảnh bên Việt Anh được Quế Vân đăng tải, trên mạng xã hội xuất hiện clip Việt Anh lau nước mắt cho Quế Vân. Tiếp đó bà xã lúc đó của Việt Anh viết status được cho là dằn mặt Quế Vân. Thực tế, Quế Vân và Việt Anh có dự án hợp tác chung. Nói về lý do không lên tiếng sớm giữa lùm xùm, Quế Vân thanh minh rằng cô và Việt Anh phải giữ bí mật về dự án hợp tác chung. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2021, Quế Vân nặng lời với Hồ Văn Cường và mẹ đẻ của nam ca sĩ. Sau đó, Phương Lê chỉ trích Quế Vân. "Khẩu chiến" giữa hai người đẹp ngày càng nóng lên. Quế Vân cho biết, cô không biết Phương Lê là ai. Phía Phương Lê "cà khịa" Quế Vân không tên tuổi, sửa mặt nhưng không sửa nết. Ảnh: FBNV. Năm 2021, nữ ca sĩ liên tục “bóc phốt” bạn trai cũ. Theo Quế Vân, bạn trai cũ đập phá nhà cửa, bỏ nhà đi vì “trà xanh”. Quế Vân còn tố bạn trai cũ không nhận con trai chung của hai người. Ảnh: FBNV. Khánh My cũng từng tố Trường Giang. Tháng 5/2018, cô bất ngờ tiết lộ rằng trước mặt nhiều người, Trường Giang từng luôn miệng nói với cô: "Anh rất thích em, vì em đẹp". Được nam danh hài tán tỉnh, Khánh My từ chối vì biết Trường Giang yêu Nhã Phương. Ảnh: Dân Việt. Trùng hợp, khi Khánh My tiết lộ từng được Trường Giang tán tỉnh, bộ phim của cô ra mắt. Chính vì vậy, một số cư dân mạng nghi ngờ Khánh My dựa hơi Trường Giang. Trước những ý kiến trái chiều, Khánh My cho biết, cô không cần đu bám ai để nổi tiếng. Ảnh: FBNV. “Tự tôi có những mối quan hệ và công việc, định hướng riêng cho mình. Đừng nói rằng tôi ăn theo, không tự dưng tôi bịa đặt hay dựng chuyện cho ai đó được”, Khánh My nói. Trước chia sẻ của Khánh My, Trường Giang không lên tiếng. Ảnh: FBNV. Khánh My dính như sam với Tiến Vũ vào cuối năm 2018. Đến tháng 12/2021, Tiến Vũ tuyên bố sau 4 năm gắn bó, anh và bạn gái hơn 3 tuổi “đường ai nấy đi”. Ảnh: Vietnamnet. Tháng 12/2021, doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên gây chú ý khi xuất hiện bên một cô gái. Trong clip được lan truyền, doanh nhân Đức Huy và cô gái bước ra từ một tụ điểm, có những cử chỉ khá thân thiết. Đáng chú ý, Khánh My bị nhiều người réo tên vì có dáng người rất giống cô gái trong clip. Ảnh: Vietnamnet, FBNV. Phía Đức Huy cho biết, cô gái trong clip là Khánh My. Vào hôm đó, vì phải làm một số thủ tục giấy tờ, Khánh My được nam doanh nhân đứng ra giúp đỡ. Phía chồng cũ Lệ Quyên khẳng định cả hai chỉ có quan hệ bạn bè. Cụ thể, sau khi giúp người đẹp, cả hai đi ăn cùng một nhóm bạn, chứ không hề "đánh lẻ" đi chơi Giáng sinh. Ảnh: Công Lý Và Xã Hội. Còn Khánh My cho biết, cô đang độc thân và chưa muốn yêu ai vì mới chia tay bạn trai chưa được bao lâu. Ảnh: FBNV. Xem video "Trường Giang cover Mang tiền về cho mẹ". Nguồn FB Nhã Phương

