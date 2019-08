Trước Lưu Thiên Hương, nhiều sao Việt vạ miệng bị dư luận “ném đá“

Showbiz từng không ít lần chứng kiến các sao Việt "vạ miệng" bị dư luận “ném đá“. Mới đây nhất, chỉ vì phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến vụ việc bé lớp 1 bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong, Lưu Thiên Hương đã phải tạm thời khóa trang cá nhân vì bị chỉ trích gay gắt. Việc Lưu Thiên Hương "vạ miệng" khi đổ lỗi phần lớn cho cha mẹ bé trai tử vong, phát ngôn bị cho là mang tính "quy chụp" khiến ngay cả đàn em là siêu mẫu Lê Thúy cũng phải bức xúc lên tiếng. Trước nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, diva Mỹ Linh cũng "điêu đứng" vì scandal "vạ miệng". Theo đó, vào tháng 10 năm ngoái, Mỹ Linh bị chỉ trích gay gắt khi bày tỏ quan điểm quanh dự án xây dựng “nhà hát 1.500 tỷ” ở Thủ Thiêm (TP HCM). Sự việc khiến giọng ca "Hương ngọc lan" rút ra bài học: "Một việc cho dù mình có thành ý nhưng vẫn có thể bị hiểu sai nên bản thân tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc về việc này". Ảnh: Đại Ngô NAG. Trước đó, ca sĩ Mỹ Linh không ít lần khiến dân mạng "dậy sóng" vì phát ngôn "vạ miệng" của mình. Cô từng bị cho là cổ súy cho lối sống phóng khoáng của giới trẻ ngày nay khi cho rằng: “Chuyện giữ gìn trinh tiết cho tới ngày kết hôn thì không cần nói ra, ai cũng biết đó là cái chỉ có trong sách vở". Ca sĩ Thanh Lam cũng từng vướng phải những lời chỉ trích vì phát ngôn "vạ miệng" của mình. Cô từng nhận định: "Bolero ngày nay như cái mỏ, các ca sĩ nhảy vào khai thác hết rồi, khiến nó bị bào mòn". Hay việc nữ diva từng than rằng: "Trong miền Nam lại nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Tôi đặt dấu hỏi về điều này", khiến không ít nghệ sĩ đang hoạt động trong Nam khá bức xúc. Trong talk show xin lỗi sau khi bị tố quấy rối tình dục được phát chiều 12/5/2018, Phạm Anh Khoa cho rằng: "Ở showbiz, vỗ mông nhau cũng là cách chào hỏi". Phát ngôn sốc của Phạm Anh Khoa khiến không chỉ khán giả mà nhiều sao Việt cũng lên tiếng phản đối. Ảnh cắt clip. Trước áp lực đó, nam rocker đã lên tiếng xin lỗi và xin được rút lại toàn bộ những phát ngôn trước đó. Theo anh, những phát ngôn dù bị cắt ghép nhưng sai vẫn là sai. Ảnh: Bá Ngọc. Á hậu Hoàng My cũng từng phải đối mặt với sự ghét bỏ, quay lưng của khán giả khi phát ngôn gây tranh cãi về cơn bão lịch sử Damrey đổ bộ vào miền Trung ngày 4/11/2017. Theo đó, trước ý kiến thắc mắc tại sao đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vẫn diễn ra bình thường giữa mưa bão, Hoàng My viết: "Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ. Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé". Ảnh: FBNV. Xem video "Vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe tử vong gây sốc dư luận". Nguồn Youtube:

