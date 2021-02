Trước khi đột tử, nghệ sĩ chuyển giới Sophie nổi tiếng thế nào?

Theo CNN đưa tin, nghệ sĩ chuyển giới Sophie đột tử vào lúc 4h sáng 30/1 (giờ địa phương) tại nhà riêng ở Athens, Hy Lạp. Người đại diện cho biết, cô trèo lên cao để ngắm trăng tròn và vô tình trượt chân ngã. Theo Vietnamnet, Sophie tên đầy đủ là Sophie Xeon, sinh ra và lớn lên ở Glasgow, Scotland. Cô là ca sĩ, nhạc sĩ và sản xuất âm nhạc tài năng. Theo Zing, năm 2018, Sophie ra mắt album đầu tay "Oil of every pearl’s Un-insides". Album này được đề cử giải Grammy cho Album nhạc dance/điện tử xuất sắc và là một trong những album được báo chí quốc tế đánh giá cao nhất năm. Cô từng hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới như Charli XCX, Vince Staples, Kim Petras, Madonna, Nicki Minaj, Namie Amuro. Madonna từng cùng Sophie đồng sáng tác ca khúc "Bitch I’m Madonna" ra mắt năm 2015. Theo Người lao động, Sophie công khai việc chuyển giới sang nữ vào năm 2017 trong video "It's okay to cry". Đối với cộng đồng LGBTQ+ thế giới, nghệ sĩ chuyển giới Sophie có tiếng nói và tầm ảnh hưởng rất lớn. Xem video "7 Hoa hậu Chuyển giới quốc tế đẹp nhất lịch sử". Nguồn Vsub

