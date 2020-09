Trọng Hưng khoe miệt mài làm việc sau khi dọa kiện vợ cũ

Mới đây, trên trang cá nhân, Trọng Hưng khoe ảnh miệt mài làm việc. Kèm theo đó, anh viết: "Việc quan trọng nhất trong đời người không phải bạn đang ở địa vị nào của xã hội, mà là bạn đang đi theo hướng nào trong cuộc đời". Nam diễn viên chia sẻ các dự án của công ty dường như để chứng minh công ty không bị phá sản như lời tố của vợ cũ Âu Hà My. Trọng Hưng tập trung vào công việc sau khi đời tư gây nhiều ồn ào. Gần đây, nam diễn viên tuyên bố cho vợ cũ thời hạn 3 ngày để xin lỗi, đính chính các lời tố trước đó như vay nhà vợ 1 tỷ, công ty bị phá sản, bỏ mặc vợ sảy thai... nếu không sẽ khởi kiện cô ra tòa. Cho đến nay, Trọng Hưng không tiết lộ anh có khởi kiện Âu Hà My hay không. Vì vậy, nam diễn viên thường xuyên nhận được những lời "cà khịa". Về phần mình, Trọng Hưng không ngại đáp trả gay gắt những bình luận thắc mắc chuyện lôi vợ cũ ra tòa. Gần đây, giữa ồn ào ly hôn, có thông tin nhà riêng đồng thời là trụ sở công ty của Trọng Hưng bị 2 kẻ xấu tạt sơn vào cửa. Sự việc xảy ra lúc 0h10 ngày 10/9/2020. Hiện tại, công an vẫn trong quá trình điều tra, làm rõ. Ảnh: Thời đại plus Đến nay, Âu Hà My chưa lên tiếng sau khi bị chồng cũ dọa khởi kiện. Ảnh: Thời đại plus Xem trích đoạn tập 22 phim Đi qua mùa hạ. Nguồn VTV

Mới đây, trên trang cá nhân, Trọng Hưng khoe ảnh miệt mài làm việc. Kèm theo đó, anh viết: "Việc quan trọng nhất trong đời người không phải bạn đang ở địa vị nào của xã hội, mà là bạn đang đi theo hướng nào trong cuộc đời". Nam diễn viên chia sẻ các dự án của công ty dường như để chứng minh công ty không bị phá sản như lời tố của vợ cũ Âu Hà My. Trọng Hưng tập trung vào công việc sau khi đời tư gây nhiều ồn ào. Gần đây, nam diễn viên tuyên bố cho vợ cũ thời hạn 3 ngày để xin lỗi, đính chính các lời tố trước đó như vay nhà vợ 1 tỷ, công ty bị phá sản, bỏ mặc vợ sảy thai... nếu không sẽ khởi kiện cô ra tòa. Cho đến nay, Trọng Hưng không tiết lộ anh có khởi kiện Âu Hà My hay không. Vì vậy, nam diễn viên thường xuyên nhận được những lời "cà khịa". Về phần mình, Trọng Hưng không ngại đáp trả gay gắt những bình luận thắc mắc chuyện lôi vợ cũ ra tòa. Gần đây, giữa ồn ào ly hôn, có thông tin nhà riêng đồng thời là trụ sở công ty của Trọng Hưng bị 2 kẻ xấu tạt sơn vào cửa. Sự việc xảy ra lúc 0h10 ngày 10/9/2020. Hiện tại, công an vẫn trong quá trình điều tra, làm rõ. Ảnh: Thời đại plus Đến nay, Âu Hà My chưa lên tiếng sau khi bị chồng cũ dọa khởi kiện. Ảnh: Thời đại plus Xem trích đoạn tập 22 phim Đi qua mùa hạ. Nguồn VTV