Trời nóng, dàn mỹ nhân Việt phải dùng quạt giấy khi xem thời trang

Chiều 6/7, dàn mỹ nhân Việt đồng loạt diện đầm trắng tinh khôi tham dự show thời trang mang tên Bài ngợi ca tình yêu của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn. Địa điểm tổ chức show là không gian kiến trúc Pháp cùng khoảng sân vườn ngoài trời bình yên, lãng mạn. Đúng như tên gọi, bộ sưu tập lần này được khai thác ở khía cạnh mộc mạc, nhẹ nhàng, không sử dụng những tông màu rực rỡ. Thời tiết Hà Nội những ngày qua nắng nóng gay gắt, vì thế ban tổ chức phải chuẩn bị quạt giấy cho các khách mời. Ngồi ở hàng ghế đầu lần lượt là á hậu Ngô Trà My, người đẹp Dương Thùy Linh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Ngọc Anh, á hậu Hoàng Anh, người đẹp Phí Thùy Linh. Trà My và Dương Thùy Linh dùng quạt để đối phó với cái nóng đỉnh điểm của thủ đô. Sau khi đăng quang cuộc thi Mrs Worldwide 2018 (Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới), người đẹp 35 tuổi Thùy Linh tích cực tham gia các sự kiện. Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân diện váy tay cape thanh lịch đi xem thời trang. Vài năm trở lại đây, cô tập trung vào sự nghiệp thiết kế áo dài vì tình yêu dành cho trang phục truyền thống. Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính quen thuộc. Năm nay, cô đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực tại Hoa hậu Việt Nam 2018 và là người đẹp đầu tiên ngồi ghế giám khảo khi còn đương nhiệm. Sau thời gian gần như "ở ẩn" để chăm lo cho gia đình nhỏ, mới đây, Á hậu Hoàng Anh tích cực hoạt động trở lại. Á hậu Việt Nam 2012 chia sẻ cô cảm thấy viên mãn với cuộc sống hiện tại bên ông xã và con gái 8 tháng tuổi. Châu Bùi và Salim - hai tín đồ thời trang được giới trẻ quan tâm - gây chú ý với cách phối đồ gợi cảm nhưng vẫn cá tính. Stylist Hoàng Ku - người đứng sau chăm chút hình ảnh cho nhiều người đẹp Việt như Thanh Hằng, Hoàng Thùy Linh, Angela Phương Trinh... và mới đây là Hoa hậu Mỹ Linh.Người đẹp Huyền My cũng tham gia show chiều 6/7 nhưng trong vai trò người mẫu. Trình diễn catwalk trên nền đá không bằng phẳng với đôi giày cao 20 cm là điều không dễ dàng, song á hậu đã hoàn thành tốt vai trò kết màn bộ sưu tập. Xem video "Đỗ Mỹ Linh múa trên sân khấu". Nguồn Youtube:

