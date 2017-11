Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu Top 10 mỹ nhân màn ảnh nhỏ năm 2017

Xếp thứ mười là Trương Quân Ninh, người đẹp sinh ngày 4 tháng 9 năm 1982 là nữ diễn viên Đài Loan được biết đến qua các phim The Hospital, Black and White, Võ Mỵ Nương Truyền kỳ. Năm 2017, Quân Ninh đã rất thành công với vai diễn Bá Linh Quân trong bộ phim Quân Sư Liên Minh. Sở hữu vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng, hóa thân cổ trang của mỹ nhân phim truyền hình đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Vị trí thứ chín thuốc về Địch Lệ Nhiệt Ba. Là một trong số ít nữ diễn viên người dân tộc thiểu số thành danh trên màn ảnh Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba đã thu hút sự chú ý của khán giả bởi nét đẹp của người Tân Cương. Với mức độ phủ sóng trong các phim truyền hình ăn khách thời gian gần đây, cô gái người Duy Ngô Nhĩ này đang trở thành gương mặt được săn đón nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Trong năm nay, người đẹp sinh năm 1992 đã gây ấn tượng bởi vai diễn Phượng Cửu trong Tam sinh tam thế và nhanh chóng thu hút lượng fan khủng của làng giải trí. Vị trí thứ chín thuốc về Địch Lệ Nhiệt Ba. Là một trong số ít nữ diễn viên người dân tộc thiểu số thành danh trên màn ảnh Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba đã thu hút sự chú ý của khán giả bởi nét đẹp của người Tân Cương. Với mức độ phủ sóng trong các phim truyền hình ăn khách thời gian gần đây, cô gái người Duy Ngô Nhĩ này đang trở thành gương mặt được săn đón nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Trong năm nay, người đẹp sinh năm 1992 đã gây ấn tượng bởi vai diễn Phượng Cửu trong Tam sinh tam thế và nhanh chóng thu hút lượng fan khủng của làng giải trí. Đứng thứ bảy là diễn viên Lý Tẩm. Lý Tẩm sinh năm 1990, cô là sinh viên trường kịch nghệ Thượng Hải, có xuất thân từ môi trường tuồng kinh điển Côn Khúc (Côn Sơn) của Trung Quốc. Trước kia để được vào vai diễn Tiết Bảo Thoa ngày nhỏ trong phim Hồng Lâu Mộng, Lý Tẩm đã vượt qua hơn 30.000 người đẹp trên khắp Trung Quốc. Đến nay, vẻ đẹp của cô tiếp tục chinh phục hầu hết khán giả với vai diễn công chúa Nguyên Thuần trong Sở Kiều Truyện. Bạn gái Lộc Hàm năm nay đã vươn lên vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng. Quan Hiểu Đồng là một nữ sinh xuất sắc của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, xuất thân từ gia đình ba đời làm nghệ thuật nên sự nghiệp diễn xuất của cô thành công vang dội là điều dễ hiểu. Mặc dù hiện tại, Quan Hiểu Đồng mới chỉ 20 tuổi nhưng sức ảnh hưởng và năng lực của cô thì đã được chứng minh qua từng bộ phim. Bộ phim truyền hình Hiên viên kiếm Hán chi vân không chỉ thể hiện vẻ đẹp thanh tú của bạn gái Lộc Hàm mà còn chứng minh cô là nữ diễn viên thực lực và có địa vị trong làng giải trí Cbiz. Đứng thứ năm là nữ diễn viên gạo cội Thư Sướng. Người đẹp sinh năm 1987 và bắt đầu sự nghiệp với một vai diễn nhỏ trong bộ phim Hoàng cung bảo bối năm 2001. Có thể nói, Thư Sướng tuy cùng thời với Lưu Diệc Phi nhưng không mấy nổi tiếng bằng đồng nghiệp. Tuy nhiên, Thư Sướng vẫn được khen ngợi là một diễn viên có tài, đời tư trong sạch và đặc biệt là vô cùng xinh đẹp. Nhờ sở hữu nét đẹp tươi tắn, đầy sức sống, nữ diễn viên khiến nhiều người yêu mến và hết lời khen ngợi. Năm nay, Thư Sướng gửi tặng đến fan bộ phim Long Châu truyền kỳ với hình ảnh mỹ nhân cổ trang đầy mê hoặc. Ngôi sao trẻ Trịnh Sảng được đánh giá ở vị trí thứ tư. Trịnh Sảng sinh ngày 22 tháng 8 năm 1991, là nữ diễn viên mới nổi của Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh 2011. Năm 2009, với vai diễn đầu tay Sở Vũ Tiêm trong Cùng Ngắm Mưa Sao Băng cô bắt đầu nổi tiếng và được đông đảo khán giả biết. Sở hữu một vẻ đẹp nhẹ nhàng trong sáng cùng nụ cười tỏa nắng, không có gì lạ khi Trịnh Sảng rất được lòng những khán giả yêu thích dòng phim thanh xuân vườn trường. Năm nay, cô nàng đã quyết định phá cách bằng bộ phim Hạ chí chưa tới, tuy tạo hình không được đánh giá cao như các bộ phim trước, song Trịnh Sảng vẫn là một trong những gương mặt đình đám của phim truyền hình Hoa ngữ. Vị trí thứ ba thuộc về Angela Baby. Cô sinh năm 1989 là nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Cô được Southern Metropolis Daily bình chọn là một trong Tân Tứ Tiểu Hoa Đán của làng giải trí. Tuy không ít lần bị chê về diễn xuất, song không thể phủ nhận vẻ đẹp tuyệt vời của cô trong các vai diễn. Đặc biệt, bộ phim Cô phương bất tự thưởng năm nay cũng đã càng góp phần chứng minh cho vẻ đẹp của bà xã Huỳnh Hiểu Minh. Á quân trong bảng xếp hạng chính là Dương Mịch. Người đẹp sinh năm 1986, tuy hiện đang đối mặt với không ít tin đồn dao kéo nhưng cô vẫn là gương mặt được nhiều khán giả yêu thích với vẻ đẹp ngọt ngào và gợi cảm. Dương Mịch tốt nghiệp khoa Diễn xuất tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2005 và nổi tiếng qua nhiều vai diễn như Vương chiêu Quân, Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp... Một bước tỏa sáng trong sự nghiệp của cô chính là bộ phim Cung tỏa tâm ngọc, bộ phim này đưa cô lên một tầm cao mới trong giới điện ảnh. Năm 2017, vai diễn Bạch Thiển trong Tam sinh tam thế với vẻ đẹp thanh cao đúng chất tiên nữ của Dương Mịch đã khiến rất nhiều khán giả phải xao động. Vị trí đầu bảng thuộc về ngôi sao Triệu Lệ Dĩnh. Cô là diễn viên sinh năm 1987, một trong những tiểu hoa đán được yêu thích nhất của Trung Quốc. Năm 2014, vai Sam Sam trong bộ phim Sam Sam đến rồi giúp Triệu Lệ Dĩnh được đông đảo khán giả trẻ chú ý. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh trở thành đại diện cho Liên hoan Phim truyền hình Kim Ưng lần thứ 10 do đài truyền hình Hồ Nam tổ chức và từ đó trở thành Nữ Thần Kim Ưng. Vẻ đẹp trẻ trung của tiểu hoa đán là một trong những yếu tố giúp cô sở hữu lượng fan đông đảo nhất so với các sao khác trong làng giải trí. Bộ phim Sở Kiều Truyện năm nay giống như một bệ phóng đưa Triệu Lệ Dĩnh lên tới đỉnh cao của sự nghiệp.

