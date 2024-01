Trang Pháp quyến rũ, trẻ trung sau 6 năm chia tay Dương Khắc Linh

Trang Pháp - Dương Khắc Linh từng là một cặp đôi đẹp trong Vbiz. Nhưng sau 6 năm bên nhau, cả hai đã đường ai nấy đi vào năm 2017. (Ảnh: ngoisao.vn) Thời điểm còn là bạn gái của Dương Khắc Linh, nhan sắc và gu thời trang của Trang Pháp không quá nổi bật. (Ảnh: ngoisao.vn) Trang Pháp của hiện tại quyến rũ và trẻ trung hơn rất nhiều so với cô của nhiều năm trước. Khuôn mặt Trang Pháp gây ấn tượng hơn nhờ đã niềng răng và cách trang điểm. Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ sinh năm 1989 được khen là ngày càng trẻ và xinh hơn. Ngoại hình hiện tại của giọng ca "Chocolate" trẻ không khác gì những cô gái đôi mươi dù Trang Pháp đã tròn 35 tuổi. Nữ ca sĩ sở hữu vóc dáng gợi cảm, khuôn mặt ưa nhìn. Phong cách thời trang đơn giản, trẻ trung cũng giúp cô "hack" tuổi. Trang Pháp thường khoe dáng với những style táo bạo. Trang Pháp được công chúng biết đến khi góp mặt trong phim "Nhật ký Vàng Anh" năm 2006. Sau đó, cô tạm gác công việc nghệ thuật để du học tại Pháp. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế của trường Đại học Lyon (Pháp). cô về nước và trở lại showbiz với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ. Trang Pháp ghi dấu ấn với một loạt hit đình đám do cô sáng tác như: "Từ hôm nay", "Em sai rồi anh xin lỗi em đi", "Em hơi mệt với bạn thân anh" và các ca khúc nhạc phim: "Như là mơ" (phim Long Ruồi), "Chocolate" (phim Âm mưu giày gót nhọn), "At the top" (phim Scandal: Hào quang trở lại)... Trang Pháp hiện gây ấn tượng tốt khi tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" nhờ hội tụ đủ tố chất từ kỹ năng sáng tác, giọng hát đến khả năng trình diễn hút mắt. Xem video giới thiệu chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Nguồn BTC

