Cuộc sống của Trang Pháp sau khi chia tay Dương Khắc Linh

Năm 2017, Trang Pháp và nhạc sĩ Dương Khắc Linh chia tay sau một thời gian dài là cặp đẹp đôi của Vbiz. (Ảnh: 2sao) Sau khi chia tay Dương Khắc Linh, Trang Pháp gần như "mất tích" trong showbiz với tư cách ca sĩ nhưng lại khá "đắt show" trong lĩnh vực sáng tác nhạc, sản xuất nhạc quảng cáo, nhạc phim. (Ảnh: FBNV) Những tác phẩm âm nhạc mà người đẹp sinh năm 1989 viết gây chú ý và trở thành hit đình đám thời gian gần đây gồm: "Từ hôm nay", "Em sai rồi anh xin lỗi em đi", "I’m in love" - Chi Pu; "Em hơi mệt với bạn thân anh" - Hương Giang… (Ảnh: FBNV) Mới đây, Trang Pháp vừa ra mắt MV nhạc phim "Gái già lắm chiêu 5" - "Turn Up The Fire". Đây là ca khúc được cô sáng tác cũng như thể hiện 100% tiếng Anh và nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. (Ảnh: FBNV) Trang Pháp còn là tác giả của hàng loạt các bài hát trong phim như: "Như là mơ" phim "Long Ruồi", "Chocolate" phim "Âm mưu giày gót nhọn", "At the top" phim "Scandal: Hào quang trở lại". (Ảnh: FBNV) Từ khi chia tay Dương Khắc Linh, Trang Pháp rất kín tiếng chuyện riêng tư. Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ 34 tuổi chỉ chia sẻ những những chuyến du lịch xa xỉ, những buổi hẹn hò cafe cùng bạn bè, đồng nghiệp và hình ảnh tích cực, xinh đẹp của bản thân. (Ảnh: FBNV) "... Có lẽ, sẽ có người đặt câu hỏi khi tôi bảo rằng "Trang thích cuộc sống của mình hiện tại, không quá nổi tiếng". Nhưng, đây là sự thật vì ai ở đỉnh cao mà chẳng đầu tắt mặt tối, có khi họ còn chẳng có thời gian để ăn hay ngủ. Còn tôi, tôi có những quỹ thời gian nấu ăn, nghe nhạc, may vá rồi âm nhạc rất cụ thể. Đó là cuộc sống bình yên mà tôi mong muốn sau thời gian dài theo nghệ thuật...", nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ chia sẻ với báo Người Lao Động. (Ảnh: FBNV) Nữ ca sĩ được khen ngày càng xinh đẹp và quyến rũ, trẻ trung sau 6 năm chia tay người tình nhạc sĩ. (Ảnh: FBNV) Mới đây, Trang Pháp nhận lời tham dự chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023". Trang Pháp cho biết đây không chỉ là một gameshow mà còn là cơ hội để cô không ngừng bứt phá và trở thành phiên bản tốt hơn nhưng vẫn là chính mình. (Ảnh: FBNV)Tên tuổi của Trang Pháp lần đầu được công chúng chú ý khi đảm nhận vai diễn phản diện trong bộ phim đình đám "Nhật ký Vàng Anh". Sau đó, người đẹp sinh năm 1989 tạm ngưng hoạt động nghệ thuật và sang Pháp du học. Tốt nghiệp ngành Kinh tế, ĐH Lyon, Pháp, người đẹp mới trở về nước và chính thức bước chân vào làng giải trí với vai trò là một ca sĩ, nhạc sĩ chuyên theo đuổi dòng nhạc Pop. (Ảnh: FBNV)Xem MV Nơi bình minh đầy nắng - ca khúc chủ đề của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

