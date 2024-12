Trấn Thành lộ bụng ngấn mỡ, nhiều sao bị “dìm hàng” thê thảm

Sau concert thứ 2 của Anh trai say hi tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh MC Trấn Thành trên sân khấu mặc áo lộ bụng ngấn mỡ gây sốt vì hài hước. Ảnh: FB Trấn Thành MC Trấn Thành còn hài hước ghép bức ảnh này với mũ Giáng sinh, túi quà và ví bản thân như ông già Noel bụng to, đi phát quà cho mọi người. Ảnh: FB Trấn Thành Thực tế, việc các sao Việt bị chụp ảnh "dìm hàng" không phải là điều hiếm gặp. Nhiều nghệ sĩ đã từng trải qua những khoảnh khắc "dở khóc dở cười" khi hình ảnh không được lung linh như trên thảm đỏ hay xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh: FB Trấn Thành Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đăng ảnh diện đồ bó sát sàn sạt, lộ body "xôi thịt". Ai cũng bị ám ảnh trước màn khoe body "bức thở" của Bảo Lâm. Ảnh: FB Lê Dương Bảo Lâm Mai Phương Thuý từng khiến fan giật mình với vóc dáng mũm mĩm của mình khi xuất hiện tại chương trình "Người ấy là ai". Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Người đẹp diện một thiết kế đầm yếm gợi cảm, nào ngờ bộ đầm lại tố luôn thân hình thiếu thon gọn của cô. Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Mai Phương Thúy lộ ngay vòng eo ngấn mỡ khi diện bộ đầm đỏ gợi cảm. Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Kỳ Duyên tham gia "Cuộc đua kỳ thú" cùng team với Minh Triệu. Cô mặc crop top thể thao cùng shorts tiện bề hoạt động, nhưng bộ cánh lại lộ nguyên phần mỡ thừa vùng bụng của cô. Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Kỳ Duyên khiến fan hốt hoảng trước vòng 2 phì nhiêu của mình. Tuy vậy, sau quá trình nỗ lực tập luyện giữ dáng, thời điểm hiện tại, nàng hậu sở hữu body đẹp miễn chê. Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Ca sĩ Văn Mai Hương diện một set đồ khá ôm dáng, tuy nhiên lại lộ mỡ lưng hay phần vai u thịt bắp. Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Karik lộ bụng mỡ trên sóng truyền hình cũng là khoảnh khắc hài hước tại "Rap Việt". Ảnh: Pháp luật và bạn đọcXem video: "Ca khúc lộ diện của ca sĩ Khánh Linh tại Ca sĩ mặt nạ". Nguồn Vietnamnet

