Trấn Thành dính ồn ào phát ngôn, soi quá khứ bị buộc thôi học

Ngày 16/8, Trấn Thành làm khách mời của một sự kiện về diễn xuất do Kathy Uyên tổ chức. Trong chương trình, nam MC chia sẻ: “Sinh viên Việt Nam thiệt thòi, thiếu thốn vì không có đơn vị đào tạo chính thống, dùng từ dễ hiểu nhất là ra hồn. Nếu được đào tạo, cọ xát mình mới biết bản thân tới đâu vì nghề này rất chua chát". Ảnh: Dân Trí. Ngoài ra, Trấn Thành bày tỏ quan điểm diễn viên cần phải chọn vai phù hợp. “Tôi nói thật nếu không hợp vai thì Trấn Thành diễn cũng "chết" chứ đừng nói là các bạn. Hollywood cũng vậy, không hợp vai thì diễn dở thôi", Dân Trí dẫn lời ông xã Hari Won. Ngô Thanh Vân không đồng tình với quan điểm của Trấn Thành. Ảnh: Dân Trí. Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Nếu xin chọn đúng vai để diễn thì nói thật ở thị trường phim Việt Nam, diễn viên còn chưa có vai để chọn nữa chứ đừng nói là các bạn trẻ mới học diễn xuất. Làm gì có nhiều cơ hội để chúng ta chọn lựa? Mình muốn là diễn viên thì bất cứ vai nào mình cũng phải làm được”. Ảnh: VOV.Trấn Thành học diễn xuất tại trường Sân Khấu - Điện ảnh. Tuy nhiên, học được một năm thì nam MC bị buộc thôi học. Ảnh: FBNV. Trấn Thành bị buộc thôi học vì chạy show nhiều và nợ học phí. Ảnh: FBNV. Trong chương trình Lần đầu tôi kể, nam MC chia sẻ về việc học hành chính quy dang dở nhưng sau đó vẫn nổi tiếng. “Tồn tại cái tên Trấn Thành ngày hôm nay là do có một sinh viên bị đuổi học giữa chừng. Tuy nhiên, tôi đủ rảnh và siêng để theo diễn viên Hữu Nghĩa đến sân khấu xem tất cả các vở diễn, tất cả các loại vai một cách say sưa đến thuộc lòng”, Dân Việt dẫn lời Trấn Thành. Ảnh: Dân Việt. Nghệ sĩ Công Ninh từng hết lời khen ngợi Trấn Thành ngày còn học diễn xuất tại trường. Ảnh: FBNV. “Lần nào trả bài Trấn Thành cũng được khen. Trấn Thành lại hay giúp đỡ bạn bè trong lớp, hay bao biện. Ngoài bài của mình, Thành thường giúp bạn. Ai nhờ cái gì Thành cũng làm, ai nhờ đóng vai gì cũng đóng. Thậm chí, em ấy còn đứng ra chỉ trỏ cho người ta luôn”, nghệ sĩ Công Ninh chia sẻ trên Zing. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Trấn Thành lì xì đầu năm cho dàn diễn viên phim Nhà bà Nữ". Nguồn Lê Giang

