Trần Bảo Sơn tươi tỉnh hội ngộ Diễm My ở Mỹ giữa ồn ào

Diễn viên Trần Bảo Sơn vừa có cuộc hội ngộ NTK Đỗ Mạnh Cường, diễn viên Diễm My và những người bạn trên đất Mỹ. NTK Đỗ Mạnh Cường, doanh nhân Huy Cận có mối quan hệ thân thiết với diễn viên Trần Bảo Sơn nhiều năm qua. Trần Bảo Sơn cũng là gương mặt quen thuộc tham gia các show diễn của NTK họ Đỗ với tư cách khách mời VIP. Trần Bảo Sơn rạng rỡ khi chụp ảnh cùng diễn viên Diễm My. Nhân cuộc hội ngộ, Trần Bảo Sơn đã dẫn cả đoàn đi thưởng thức món Việt ở Mỹ. Diễn viên Trần Bảo Sơn lưu lại Mỹ trong hơn nửa năm qua. Anh đưa con gái sang thăm gia đình, họ hàng tại New York từ tháng 6/2021. Vì dịch bệnh cũng như bận công việc riêng nên nam diễn viên chưa thể thu xếp trở về Việt Nam. Nam diễn viên chia sẻ: “Hay tin người thân, bạn bè đến Mỹ, tôi vui lắm. Hơn nửa năm sống ở New York chỉ có thể kết nối, hỏi thăm mọi người từ xa. Khi được thấy tất cả bình an, khoẻ mạnh, đó là điều vui nhất trong thời điểm này". "So với California, nơi cộng đồng người Việt sống rất đông, dễ tìm các nhà hàng món Việt thì tại New York khó khăn hơn đôi chút. Biết chắc mọi người sẽ thèm món ăn quê hương nên tôi bày kế hoạch đi ăn món Việt ngay khi đến New York”, Trần Bảo Sơn chia sẻ. Gần đây Trần Bảo Sơn gây xôn xao khi dính ồn ào đời tư. Hiện tại, trước những thông tin bất lợi, nam diễn viên giữ im lặng. Xem video "Nhà đẹp của diễn viên Trần Bảo Sơn". Nguồn THVL

