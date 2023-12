Top phim Việt ra rạp đạt doanh thu “khủng” nhất 2023

Đầu năm 2023, phim Việt Nhà bà Nữ do Trấn Thành sản xuất, làm đạo diễn, đóng vai phụ đạt doanh thu gần 500 tỷ. Ảnh: FBNV. Trấn Thành chia sẻ, sau hơn 11 tuần trình chiếu tại thị trường trong nước, phim Nhà bà Nữ bán ra 5,8 triệu vé, trở thành phim chiếu rạp có doanh thu nội địa cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Ảnh: Đời Sống Gia Đình. Phim có doanh thu "khủng" nhưng bị chỉ trích chửi thề vô tội vạ. Trấn Thành phân trần: "Có một số ý kiến cho rằng phim này chửi nhiều quá nhưng thực ra, nếu ai đã từng sống ở thành phố một thời gian sẽ thấy nhiều gia đình hiện nay vẫn còn như thế. Tôi chỉ sao chép lại đúng cuộc sống, nó như thế nào thì phim là như thế. Tôi muốn mang những gì gần gũi nhất đến với khán giả để mọi người thấy rằng một bộ phim làm ra không chỉ để chúng ta học mà còn để chúng ta tránh. Có những hình ảnh xấu hoặc không hay, mình phải tránh đi. Nếu mình không muốn có kết cục như những nhân vật trong phim thì nên tránh". Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Online. Khởi chiếu dịp lễ 30/4-1/5/2023, phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của Lý Hải cán mốc 140 tỷ chỉ trong 6 ngày. Ảnh: FBNV. Tổng doanh thu của bộ phim Việt này là 273 tỷ đồng. Ảnh: FBNV. Lật mặt 6 của Lý Hải được nhiều người trong nghề khen ngợi. Đạo diễn Võ Thanh Hòa chia sẻ trên Dân Việt: "Lật mặt 6 – Tấm vé định mệnh là phần phim mà tôi ấn tượng nhất trong cả 6 phần của loạt phim Lật mặt. Lý do là plot twist (cú ngoặt – PV) bất ngờ nhất, set design (thiết kế bối cảnh – PV) tốt nhất, dựng phim tốt nhất, drama (chất kịch tính – PV) tốt nhất, nhiều tuyến nhân vật nhất". Ảnh: Vietnamnet. Ra mắt năm 2023, Đất rừng phương Nam có doanh thu 140 tỷ. Phim do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, Trấn Thành đóng vai phụ, tham gia sản xuất. Ảnh: Znews. Đất rừng phương Nam gây tranh cãi trái chiều về yếu tố lịch sử. Theo đánh giá của nhiều khán giả, phim đề cao vai trò của Thiên Địa Hội, Nghĩa Hòa Đoàn. Giữa ồn ào, nhà sản xuất chỉnh sửa một số chi tiết trong bộ phim Ảnh: Znews. Siêu lừa gặp siêu lầy cũng là bộ phim Việt có doanh thu “khủng” năm 2023. Tác phẩm này thu về 122 tỷ đồng. Ảnh: Người Lao Động. Chị chị em em 2 có doanh thu 121 tỷ. Phim do Will Vũ làm nhà sản xuất, Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn. Ảnh: Harper's Bazaar Vietnam. Xem trailer phim Đất rừng phương Nam. Nguồn Vietnamnet

