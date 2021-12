Top 3 Miss World Vietnam 2019 đẹp rực rỡ sau 2 năm đăng quang

Đánh dấu chặng đường sau 2 năm đăng quang, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh cùng Á hậu Kiều Loan và Á hậu Tường San “rủ” nhau khoe sắc trong bộ ảnh mới trước thềm Miss World Vietnam 2022 khởi động. Nhan sắc của ba người đẹp đều thăng hạng khiến công chúng xuýt xoa. Lương Thùy Linh ngày càng đẹp rực rỡ. Sau khi chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế trở về nước, cô tiếp tục “thống trị” hàng loạt sàn diễn thời trang đình đám nhờ chiều cao và thần thái chuẩn beauty queen. Chỉ trong một thời gian ngắn, đương kim Miss World Vietnam 2019 đã cho công chúng thấy hình ảnh một hoa hậu chín muồi về nhan sắc. Nàng hậu còn khẳng định được vị trí và tên tuổi với thành công trong vai trò Mentor khi “học trò” Y Hạ của cô xuất sắc trở thành quán quân The Next Face mùa đầu tiên. Cũng bước ra từ cuộc thi Miss World Vietnam năm đó, Á hậu Kiều Loan giờ đây đã trở thành cái tên gây chú ý với giới truyền thông và khán giả. Người đẹp đã có màn “lột xác” ngoạn mục với hành trình chinh phục top 10 Miss Grand International 2019 và trở thành một “nữ hoàng giải trí” thế hệ mới của Vpop. Xóa bỏ định kiến “người đẹp đi hát,” Kiều Loan mang về loạt thành tích ấn tượng khi tham gia các sân chơi âm nhạc như Á quân 2 cuộc thi Trời sinh một cặp và top 10 King Of Rap, giải “Thí sinh ấn tượng nhất” của The Heroes 2021. Với Tường San, cô vẫn giữ vững phong độ khi sở hữu nhan sắc mỹ miều đáng ngưỡng mộ kể cả khi đã lập gia đình. Theo đuổi hình tượng nữ tính, thanh lịch, vẻ đẹp ngọt ngào, cổ điển của Tường San là điểm nhấn đặc biệt mỗi khi Top 3 Miss World Vietnam 2019 tái ngộ. Tường San hiện có cuộc sống bình yên bên chồng đại gia hơn 9 tuổi và cô con gái nhỏ.Xem video "Lương Thùy Linh tham gia Ai là triệu phú". Nguồn VTV

Đánh dấu chặng đường sau 2 năm đăng quang, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh cùng Á hậu Kiều Loan và Á hậu Tường San “rủ” nhau khoe sắc trong bộ ảnh mới trước thềm Miss World Vietnam 2022 khởi động. Nhan sắc của ba người đẹp đều thăng hạng khiến công chúng xuýt xoa. Lương Thùy Linh ngày càng đẹp rực rỡ. Sau khi chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế trở về nước, cô tiếp tục “thống trị” hàng loạt sàn diễn thời trang đình đám nhờ chiều cao và thần thái chuẩn beauty queen. Chỉ trong một thời gian ngắn, đương kim Miss World Vietnam 2019 đã cho công chúng thấy hình ảnh một hoa hậu chín muồi về nhan sắc. Nàng hậu còn khẳng định được vị trí và tên tuổi với thành công trong vai trò Mentor khi “học trò” Y Hạ của cô xuất sắc trở thành quán quân The Next Face mùa đầu tiên. Cũng bước ra từ cuộc thi Miss World Vietnam năm đó, Á hậu Kiều Loan giờ đây đã trở thành cái tên gây chú ý với giới truyền thông và khán giả. Người đẹp đã có màn “lột xác” ngoạn mục với hành trình chinh phục top 10 Miss Grand International 2019 và trở thành một “nữ hoàng giải trí” thế hệ mới của Vpop. Xóa bỏ định kiến “người đẹp đi hát,” Kiều Loan mang về loạt thành tích ấn tượng khi tham gia các sân chơi âm nhạc như Á quân 2 cuộc thi Trời sinh một cặp và top 10 King Of Rap, giải “Thí sinh ấn tượng nhất” của The Heroes 2021. Với Tường San, cô vẫn giữ vững phong độ khi sở hữu nhan sắc mỹ miều đáng ngưỡng mộ kể cả khi đã lập gia đình. Theo đuổi hình tượng nữ tính, thanh lịch, vẻ đẹp ngọt ngào, cổ điển của Tường San là điểm nhấn đặc biệt mỗi khi Top 3 Miss World Vietnam 2019 tái ngộ. Tường San hiện có cuộc sống bình yên bên chồng đại gia hơn 9 tuổi và cô con gái nhỏ. Xem video "Lương Thùy Linh tham gia Ai là triệu phú". Nguồn VTV