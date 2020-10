Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Ngoài Noo Phước Thịnh, còn người Việt nào?

Gương mặt điển trai đã giúp ca sĩ Noo Phước Thịnh lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2020 do TC Candler bình chọn. Đây là cuộc bình chọn có uy tín trên thế giới và được công bố hàng năm bắt đầu từ năm 1990 cho đến nay. Ngoài Noo Phước Thịnh, trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm nay còn có Sơn Tùng M-TP, á hậu Huyền My, nữ diễn viên Khả Ngân, rich kid Thảo Nhi Lê và hot girl Dương Minh Ngọc. Đây không phải là lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP lọt danh sách này. Năm 2018 nam ca sĩ nổi tiếng cũng lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới nhờ vào khuôn mặt đẹp trai, thanh tú, nét nào ra nét đó của anh. Đầu tháng 6/2020, Sơn Tùng còn được tạp chí nổi tiếng của Nhật Spur Magazine xếp vị trí thứ 3 trong 23 mỹ nam đẹp nhất châu Á. Đứng trước Sơn Tùng là Jimin của BTS và Jackson Wang (Got7). Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 Huyền My, sở hữu khuôn mặt đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to, cũng có mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2020. Sau khi giành ngôi Á hậu Việt Nam 2014, Huyền My lọt top 10 tại Miss Grand, top 32 bình chọn Hoa hậu đẹp nhất của Miss Grand Slam 2017 do chuyên trang Global Beauties bình chọn. Nữ diễn viên Khả Ngân cho biết cô thấy hạnh phúc xen lẫn chút tự hào khi mình được có mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm nay. Ngoài diễn xuất, nữ diễn viên Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt còn thử sức mình trong lĩnh vực ca hát khi vừa tung ra MV đầu tay mang tên Cô gái Việt Nam. Hot girl Dương Minh Ngọc sở hữu nét đẹp lai Pháp nên khuôn mặt cô có nét quyến rũ rất riêng. Hiện Dương Minh Ngọc đang là một người mẫu lookbook có tiếng ở TP.HCM. Việc lọt vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2020 giúp cái tên Dương Minh Ngọc được nhiều người quan tâm hơn. Thảo Nhi Lê, một rich kid trở về từ Đức, cũng góp mặt trong danh sách đề cử này. Cô gái này từng gây chú ý với chuyện tình cùng chàng Việt Kiều Huy Trần trong chương trình Người ấy là ai. Thảo Nhi sở hữu vẻ đẹp hiện đại với làn môi dầy gợi cảm, làn da nâu khỏe khoắn. Ngoài các sao Việt nói trên, danh sách này có sự góp mặt của các tên tuổi đình đám thế giới như: Tom Hiddleston, Natalie Portman, Jungkook (nhóm nhạc BTS)… Xem MV "Em đã thương người ta hơn anh" của Noo Phước Thịnh. Nguồn Youtube/ Noo Phước Thịnh

