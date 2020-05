Á hậu Huyền My khoe ảnh bố ngày trẻ đẹp trai như tài tử

Mới đây, nhân dịp sinh nhật bố, Á hậu Huyền My đăng tải loạt ảnh thời trẻ của bố kèm lời chúc mừng: "Chúc bố nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn xì tin như bức ảnh ngày bố còn trẻ. Cả nhà ơi vào xem em dìm hàng bố em này. P/s: Giống tài tử ghê". Diện mạo ngày trẻ của bố Huyền My nhanh chóng gây chú ý. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và fan để lại bình luận khen đấng sinh thành của Huyền My không chỉ điển trai mà còn ăn mặc chất lừ. Hình ảnh bố Huyền My nổi bật nhờ vẻ sành điệu bên những người nước ngoài. Bố của Huyền My từng có khoảng thời gian du học tại nước ngoài. Năm 1995, bố mẹ của Huyền My về chung một nhà. 25 năm trước, bố của Huyền My điển trai, thư sinh còn mẹ của người đẹp có dung nhan xinh đẹp không kém hoa hậu. Sau khi trở nên nổi tiếng, Huyền My thường xuyên được bố mẹ hộ tống tham gia các sự kiện. Huyền My từng chia sẻ, sau ngày đoạt danh hiệu á hậu, bố đã giúp cô làm quản lý kiêm lái xe, còn mẹ là stylist kiêm thủ quỹ. Huyền My có một cậu em trai nay đã lớn phổng phao. Gia đình nàng á hậu thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Bố của Huyền My hiện làm việc tại viện Hàn lâm Đức, thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, còn mẹ của người đẹp làm chủ một thẩm mỹ viện.Gia đình Huyền My từng sống tại một căn biệt thự nhưng khá xa trung tâm Hà Nội nên bố mẹ á hậu chuyển đến một chung cư cao cấp tại thủ đô để thuận tiện cho công việc của con gái. Mời quý độc giả xem video "Huyền My kể chuyện khi du học Anh". Nguồn VTC

