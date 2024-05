Tóc Tiên đón sinh nhật bên Hoàng Touliver

Hoàng Touliver tặng Tóc Tiên bánh sinh nhật nhân dịp nữ ca sĩ bước sang tuổi mới. Tóc Tiên mừng tuổi mới bên chồng ở Đà Lạt. Nhân dịp sinh nhật vợ, Hoàng Touliver hé lộ loạt ảnh trong 9 năm bên nhau của cặp đôi. Vợ chồng Tóc Tiên lái xe máy đi du lịch. Cặp đôi cùng chèo SUP trên biển. Tóc Tiên được chồng đỡ dậy khi quá say trong chuyến du lịch ở Hàn Quốc.Tóc Tiên - Hoàng Touliver bên nhau các dịp lễ, kỷ niệm, sinh nhật. Đôi vợ chồng son kết hôn đã được 4 năm. Trong cuộc phỏng vấn với Người Lao Động cuối năm 2023, Tóc Tiên chia sẻ về hôn nhân. Cô nói: "Suy cho cùng, hai con người xa lạ có thể ở với nhau, gắn kết được với nhau không phải là tiền tài, danh vọng. Cả hai phải có tình cảm với nhau mới kéo hai người lạ lại gần nhau và trở thành gia đình. Giữa tôi và anh Hoàng có điều đó". Tóc Tiên khoe chồng chia sẻ công việc nhà với cô, ủng hộ mọi điều cô thích như đi đóng phim, phong cách thời trang táo bạo. Nữ ca sĩ khéo chiều chồng. Khi Hoàng Touliver than thở thèm ăn cơm nhà, Tóc Tiên lập tức vào bếp nấu ăn. Hoàng Touliver và Tóc Tiên không đeo nhẫn cưới sau hôn lễ vì quan niệm còn yêu là còn hôn nhân. Xem video: "Tóc Tiên tập luyện cho phim Thanh Sói". Nguồn FBNV

Hoàng Touliver tặng Tóc Tiên bánh sinh nhật nhân dịp nữ ca sĩ bước sang tuổi mới. Tóc Tiên mừng tuổi mới bên chồng ở Đà Lạt. Nhân dịp sinh nhật vợ, Hoàng Touliver hé lộ loạt ảnh trong 9 năm bên nhau của cặp đôi. Vợ chồng Tóc Tiên lái xe máy đi du lịch. Cặp đôi cùng chèo SUP trên biển. Tóc Tiên được chồng đỡ dậy khi quá say trong chuyến du lịch ở Hàn Quốc. Tóc Tiên - Hoàng Touliver bên nhau các dịp lễ, kỷ niệm, sinh nhật. Đôi vợ chồng son kết hôn đã được 4 năm. Trong cuộc phỏng vấn với Người Lao Động cuối năm 2023, Tóc Tiên chia sẻ về hôn nhân. Cô nói: "Suy cho cùng, hai con người xa lạ có thể ở với nhau, gắn kết được với nhau không phải là tiền tài, danh vọng. Cả hai phải có tình cảm với nhau mới kéo hai người lạ lại gần nhau và trở thành gia đình. Giữa tôi và anh Hoàng có điều đó". Tóc Tiên khoe chồng chia sẻ công việc nhà với cô, ủng hộ mọi điều cô thích như đi đóng phim, phong cách thời trang táo bạo. Nữ ca sĩ khéo chiều chồng. Khi Hoàng Touliver than thở thèm ăn cơm nhà, Tóc Tiên lập tức vào bếp nấu ăn. Hoàng Touliver và Tóc Tiên không đeo nhẫn cưới sau hôn lễ vì quan niệm còn yêu là còn hôn nhân. Xem video: "Tóc Tiên tập luyện cho phim Thanh Sói". Nguồn FBNV