Toàn cảnh cái chết đau đớn của diễn viên “Chiếc lá cuốn bay”

Tangmo Pataratida Patcharawirapong sinh năm 1984, là diễn viên kiêm ca sĩ, người mẫu Thái Lan. Cô từng tham gia bộ phim đình đám “Chiếc lá cuốn bay”. Cách đây ít ngày, Tangmo qua đời. Ảnh: Bangkok Post Trang tin Bangkok Post đưa tin nữ diễn viên “Chiếc lá cuốn bay” cùng ba người bạn đi tàu cao tốc từ cầu Sang Hi về Nonthaburi vào ngày 24/2. Đến 23h, cô bị ngã và mất tích sông Chao Praya. Nhân chứng cho hay, Tangmo mặc áo phao khi lên thuyền và biết bơi. Ảnh: Thairath Tờ Khaosod đưa tin, sau khi nhận được tin báo, sở cảnh sát Muang Nonthaburi huy động đội cứu hộ gồm 15 người tích cực tìm kiếm diễn viên “Chiếc lá cuốn bay” rơi xuống sông. Sau 38 giờ mất tích, thi thể của Tangmo được tìm thấy. Ảnh: Thairath Ngay sau đó, đại diện gia đình Tangmo đã đến nhận diện thi thể. Mẹ và bạn trai của nữ diễn viên vô cùng suy sụp. Ảnh: Vietnamnet Ngày 26/2, Thairath đưa tin cảnh sát đã triệu tập nhóm bạn đi cùng Tangmo để lấy lời khai, phục vụ quá trình điều tra. Theo đó, Khun Po - người có mặt trên thuyền vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn khai rằng Tangmo ngồi ở phía sau thuyền cùng người bạn tên San. Trước khi rơi xuống sông, Tangmo đã níu chân San. Ảnh: Bangkok Post Theo Khun Po, mọi người đều cởi giày khi lên thuyền do đó, thông tin Tangmo bị ngã vì giày cao gót trơn trượt là không đúng. Bên cạnh đó, Khun Po không biết đến chuyện Tangmo một mình ra sau thuyền đi vệ sinh. Khun Pon cũng cho biết, nhóm đã cùng nhau uống 6 ly rượu. Sau đó, mọi người đều tản ra làm việc riêng nên Khun Pon không chắc Tangmo có uống say hay không. Ảnh: Vietnamnet Ngày 26/2, Thairath đưa tin cảnh sát Muang Nonthaburi công bố kết quả khám nghiệm thi thể Tangmo. Cái chết của cô được tạm thời kết luận là ngạt nước. Theo lực lượng chức năng, họ tìm thấy lượng lớn nước và cát trong phổi nạn nhân. Tangmo còn có vết thương ngoài da ở đùi trái. Cảnh sát Muang Nonthaburi cho hay họ đang chờ kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu để xác định có hay không việc Tangmo sử dụng rượu, ma túy. Ảnh: Vietnamnet Theo Khaosod, sau khi nhận kết quả khám nghiệm, mẹ Tangmo cho rằng cái chết của con gái có uẩn khúc cần làm rõ. Bà Panita Siriprayuthyothin chia sẻ: "Lúc tôi nhìn thi thể, trên chân con bé có một vết thương rất lớn, khuôn mặt vẫn còn vết máu. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra”. Ảnh: Vietnamnet Cũng trong ngày 26/2, Cục Hàng hải Thái Lan ra lệnh khởi tố hình sự chủ thuyền là Papinwit Rodbangyang và Tanuphat Lertthaweewit (trong ảnh) - người điều khiển phương tiện chở Tangmo và nhóm bạn. 21h ngày 26/2 (giờ địa phương), cảnh sát phát lệnh bắt giữ chủ thuyền. Họ bị cáo buộc vi phạm luật an toàn hàng hải, không đưa ra hướng dẫn giao thông đường thủy dẫn đến tai nạn chết người. Ảnh: Vietnamnet Chiều 27/2, đồn cảnh sát Nonthaburi mở họp báo. Quản lý của Tangmo - Kratik Itsarin Juthasuksawat và người bạn tên San có mặt. Kratik chia sẻ, cô biết chủ thuyền từ lâu và nhận được lời mời cả nhóm bạn tới bữa tiệc rượu. Theo Kratik, thời điểm Tangmo xảy ra sự cố chỉ có một mình San bên cạnh. Ảnh: Thairath Còn San cho hay khi Tangmo ngã ngửa về sau đã cố gắng bám lấy chân mình. Tuy nhiên, Tangmo vẫn bị rớt xuống. San đã hét to để mọi người cứu Tangmo. Theo lời khai của quản lý Kratik, nhóm tích cực tìm kiếm và trở về nhà lúc 4 giờ sáng. Họ dự định trở lại hiện trường vào sáng hôm sau để tìm kiếm và không nghĩ sẽ báo cảnh sát. Kratik thừa nhận có nhận được cuộc gọi nhỡ từ mẹ Tangmo nhưng vì mệt mỏi và lo lắng cho con ở nhà nên Kratik không gọi lại. Ảnh: Instagram Phía bà Panida - mẹ Tangmo nộp các bằng chứng cho cơ quan chức năng gồm tin nhắn ghi lại cuộc trò chuyện được cho là có liên quan đến cái chết của con gái. Bà Panida khẳng định quản lý Kratik đã lừa Tangmo tiếp khách nhóm người trên thuyền. Khi nữ diễn viên phản đối đã dẫn đến mâu thuẫn. Ngoài ra, bà Panida còn nộp một hộp đồ bí ẩn, bên trong có một chiếc đĩa CD thắt nơ đen và một tập giấy viết chữ nguệch ngoạc mà bà nhận được. Ảnh: Vietnamnet Ngày 1/3, cảnh sát Thái Lan đã tổ chức họp báo công bố kết quả khám nghiệm tử thi Tangmo. Cảnh sát cho biết, thông qua khám nghiệm tử thi, họ phát hiện Tangmo tử vong do ngạt thở và đuối nước. Tangmo có một vết thương ở đùi trái do vật sắc nhọn gây ra, được phỏng đoán là chân vịt của thuyền. Cảnh sát cho biết cần phải chờ kiểm tra thêm để biết chính xác nguyên nhân về vết thương này. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tìm thấy một miếng băng vệ sinh cá nhân và đang trong quá trình tìm dấu vết nước tiểu và kinh nguyệt. Trung tướng Chiraphat - đại diện bên điều tra cho hay, cơ quan điều tra cần có thêm thời gian để tìm hiểu lý do khiến Tangmo rơi xuống nước. Ảnh: Thairath Mới đây, một số cư dân mạng lan truyền hình ảnh thi thể lộ mặt của Tangmo khiến dư luận bức xúc. Hiện tại, nhiều khán giả mong cái chết của nữ diễn viên sẽ sớm được làm sáng tỏ. Ảnh: Thể thao văn hóa Xem video "Tangmo Pattaratida hạnh phúc trong ngày cưới". Nguồn Vietnamnet

