Tổ ấm hạnh phúc của NSND Kim Xuân đóng vai mẹ của nhiều sao Việt

Theo Mốt và cuộc sống, nghệ sĩ Kim Xuân học chung lớp kịch nghệ ở trường Sân khấu Điện ảnh với ông xã tên Huy, lúc đó là công nhân viên của Sở Tài nguyên môi trường. Sau khi học xong mỗi người đi làm một nơi, nhưng vẫn thư từ qua lại. Chia sẻ trên Người lao động, nữ nghệ sĩ cho biết, ngày đó, chồng cô chưa bao giờ nghĩ là sẽ cưới một người vợ là diễn viên vì gia đình anh gốc Huế, gia giáo, cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, trong khi đó, bố của Kim Xuân tán đồng ngay từ hôm đầu tiên cô dắt người yêu về nhà. Năm 1980, nghệ sĩ Kim Xuân kết hôn. “Tôi làm dâu người Huế nên cũng vất vả và được dạy nhiều thứ”, cô chia sẻ. Theo lời nữ nghệ sĩ, phải lâu lắm, cha mẹ chồng mới thông cảm, hiểu được cho cô những nỗi khó khăn của nghề diễn. Ảnh: Khám phá Nghệ sĩ Kim Xuân may mắn khi ông xã hiểu công việc của vợ. “Anh quan niệm nghề của tôi cũng bình thường như bao nghề khác. Nhưng anh cũng rất hiểu nỗi nhọc nhằn và biết cảm thông với vợ. Anh luôn chú ý giữ bầu không khí trong nhà yên tĩnh mỗi khi tôi đi quay về”, cô chia sẻ. Ảnh: An ninh thế giới Trả lời phỏng vấn Khám phá, nữ nghệ sĩ cho biết thêm, chồng cô không chỉ hiểu công việc của vợ mà còn chung thủy, cũng như không bao giờ “ca” vợ mình lên tận mây xanh. Ảnh: Thế giới trẻ Ngày mới yêu, Kim Xuân thường được chồng đèo trên chiếc xe đạp. Trong suốt hơn bốn mươi năm qua, nữ nghệ sĩ vẫn được người bạn đời lặng lẽ đón đưa đi diễn, ra phim trường, đi phỏng vấn. Ảnh: Khám phá “Tôi biết rằng cuộc đời của mình, không phải lo lắng về phương tiện di chuyển giao thông, không có ông xã thì cũng là con trai. 61 tuổi mà vẫn được chồng yêu chiều, đấy là cái may mắn của tôi”, nữ nghệ sĩ tâm sự. Ảnh: Khám phá Nghệ sĩ Kim Xuân cho biết, ông xã biết những mệt nhọc của cô, khi về nhà cần nghỉ ngơi, thế nhưng những việc ấy phải nằm trong một giới hạn, chứ không phải về nhà mình là số 1, tất cả mọi người đều ưu tiên cho mình và không để ý tới ai hết. Ảnh: An ninh thế giới “Ngày nào phải quay phim từ sáng sớm đến tối mịt thì tôi sẽ thông báo cho chồng con để mọi người biết là sẽ mua thức ăn chế biến sẵn bên ngoài hoặc chỉ ăn các món đơn giản. Còn này nào nghỉ quay, nghỉ tập thì tôi dành hết cho việc nội trợ và chăm sóc chồng con”, cô tiết lộ. Ảnh: Phụ nữ TPHCM Năm 1984, vợ chồng Kim Xuân quyết định có con. Theo An ninh Thế giới, Huy Luân - cậu con trai duy nhất của cặp đôi sinh non nửa tháng vì bị nhau thai quấn cổ, bác sĩ bảo phải đợi thêm 5 năm sau cô mới mang bầu lại được. Rồi công việc, cuộc sống cuốn đi khiến nghệ sĩ Kim Xuân không nghĩ đến chuyện có thêm con nữa. Ảnh: Vietnamnet Con trai nghệ sĩ Kim Xuân kết hôn với MC Thanh Phương. Nữ MC 8x này tiết lộ cô luôn được mẹ chồng yêu thương, che chở và tôn trọng ý kiến. Ảnh: Thế giới trẻ Mời quý độc giả xem video "Nghệ sĩ Kim Xuân hát cùng con trai và con dâu". Nguồn HTV

