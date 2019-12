Tổ ấm hạnh phúc của Á hậu Thanh Tú lấy chồng hơn 16 tuổi

Á hậu Thanh Tú lấy chồng hơn 16 tuổi - doanh nhân Thành Phương vào tháng 12/2018. Với Thanh Tú, ông xã chính là mối tình đầu tiên của người đẹp. Trong khi đó, có thông tin Thành Phương từng qua một lần đò và có con riêng. Sau khi lấy chồng, Thanh Tú không thể che giấu được niềm hạnh phúc khi liên tục khoe ông xã. Kỷ niệm 9 tháng bên nhau, Thanh Tú khoe bữa ăn lãng mạn do hai vợ chồng tổ chức trong phòng ngủ và món quà do chị gái của Thanh Tú tặng. Sau hôn lễ, Thanh Tú liên tục vướng tin đồn bầu bí vì vòng 2 lùm lùm. Hình ảnh Thanh Tú lộ bụng bầu lớn trong tiệc sinh nhật lần thứ 25. 6 tháng sau đám cưới, Thanh Tú sinh con đầu lòng và giữ kín như bưng hình ảnh con. Người đẹp sinh năm 1994 bày tỏ nỗi nhớ con khi đi công tác. Sau khi sinh con, Thanh Tú ít khoe hình ảnh ông xã hơn. Thay vì đó, cô hạnh phúc tiết lộ những khoảnh khắc do ông xã làm phó nháy. Hình ảnh Thanh Tú dưới ống kính máy ảnh của ông xã. Nàng á hậu từng liên tục bị cư dân mạng chê xuống sắc trầm trọng sau khi sinh con. Trước những lời chê bai về nhan sắc, Thanh Tú đáp trả: "Đừng để người ta nói gì về mình cũng thấy đúng rồi chạy theo lời nói thiên hạ không kịp đâu". Sau 1 năm kết hôn, Thanh Tú hiện có tổ ấm vô cùng hạnh phúc. Gần đây, xuất hiện tại bữa tiệc của bố mẹ, vợ chồng Thanh Tú ôm nhau vô cùng tình cảm. Cặp đôi còn để lộ hình ảnh cậu con trai đầu lòng. Mời quý độc giả xem video "Thanh Tú sau khi đoạt danh hiệu á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016". Nguồn Zing

