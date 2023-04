TiTi và loạt sao Việt gặp sự cố khi đi diễn

Theo Zing, tối ngày 15/4, nam ca sĩ TiTi biểu diễn ở cửa khẩu Khánh Bình, An Giang. Trong lúc hát, anh gặp sự cố sập màn hình LED phía sau sân khấu vì tình hình gió bão. Ảnh: Zing TiTi (HKT) kể lại: "Khi tôi đang nhảy, trời gió to, màn hình LED phía sau sân khấu như sắp sập. Tôi cũng có cảnh giác, vừa nhảy vừa thỉnh thoảng nhìn ra phía sau. Nhưng chỉ được một lúc nữa, màn hình đó rơi xuống, đè trúng 2 bạn vũ công. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đã nhảy xuống trước khi đèn sập nên chỉ bị trầy xước nhẹ”. Về hai vũ công, một người bị bong gân tay, một người bị chấn thương đầu gối. Ảnh: Dân trí Không chỉ TiTi gặp sự cố khi đi diễn, Du Thiên cũng rơi vào trường hợp tương tự. Năm 2019, khi đang hát trong show diễn hội chợ tại Quảng Nam, Du Thiên bị một người đàn ông chửi bới, ném ghế vào người vì cho rằng phía nam ca sĩ đã đánh con của anh ta khi đứa trẻ muốn lên sân khấu chơi. Khi hiểu rõ sự việc chỉ là hiểu nhầm, người đàn ông ném ghế vào Du Thiên đã gửi lời xin lỗi đến nam ca sĩ. Ảnh: Dân Việt Danh hài Bảo Chung (trong ảnh) từng khâu 7 mũi sau sự cố bị khán giả ném đá trên sân khấu ở Quảng Ninh. Bạn diễn của Bảo Chung - nghệ sĩ hài Tấn Hoàng kể lại sự việc: "Lúc đó, tôi đang cúi đầu nên vẫn chưa biết gì, tự nhiên thấy cái gì ướt ướt nhỏ xuống. Tôi ngẩng lên thì thấy mặt anh Bảo Chung đầy máu, máu chảy ròng ròng. Ngay sau đó, anh Bảo Chung phải vào bệnh viện khâu mất 7 mũi. Về tới khách sạn, anh Bảo Chung buồn bã than: “Hoàng ơi, buồn quá, tôi đen đủi quá trời”. Ảnh: VTC Tối ngày 26/8/2016, ca sĩ S.T bị pháo bông kim tuyến bắn thẳng vào mắt, mũi và miệng khi đang biểu diễn tại một quán bar ở Hà Nội. Sau đó, anh được sơ cứu ở hậu trường. Ảnh: Vietnamnet Trong lúc S.T biểu diễn vào tối ngày 31/10/2019, một khán giả nam tiến tới gần và động chạm vào chỗ kín của nam ca sĩ. S.T giật mình rồi nhanh chóng lùi lại. Ảnh: Vietnamnet Tháng 5/2022, khi đang hát và tiến đến gần phần rìa sân khấu để giao lưu với người hâm mộ, Phan Duy Anh bị ngọn lửa phụt thẳng vào mặt. Sau sự cố, trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết, sức khỏe của anh hiện đã ổn định. Tuy nhiên, Phan Duy Anh vẫn phải đi bệnh viện khám mắt. Ảnh: Saostar Đan Trường (phải), Quang Hà (trái) và Nhật Tinh Anh từng bị khán giả cho uống thuốc lắc khi biểu diễn ở quán bar. Ảnh: Dân Việt Sau khi uống cốc rượu được mời, Đan Trường trở nên mất tự chủ, trong người cảm thấy lâng lâng, khó thở thì mới biết bản thân đã bị sốc thuốc phải đi viện. Nhật Tinh Anh cùng người trợ lý lập tức bắt taxi về sau khi nam ca sĩ cảm thấy không khỏe vì uống rượu được mời. May mắn ngủ một đêm sức khỏe của Nhật Tinh Anh hồi phục trở lại. Quang Hà chỉ nhấp môi nên anh hồi phục sức khỏe nhanh. Ảnh: Dân Việt Xem clip: "Titi (HKT) nhảy khỏi sân khấu trong sự cố đổ màn hình LED". Nguồn Zing

