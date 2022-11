TiTi phủ nhận đánh bài, sao nào từng vướng scandal đỏ đen?

Phía nam ca sĩ TiTi vừa thừa nhận cựu thành viên nhóm HKT chính là người trong bức ảnh ở sòng bạc tại Campuchia được cư dân mạng lan truyền. Tuy nhiên, người quản lý khẳng định HKT không biết chơi bài. Ảnh: Vietnamnet Quản lý của TiTi giải thích rằng vào tháng 7 vừa qua, nam ca sĩ sang Campuchia thăm một người bạn. “TiTi được người bạn đưa đến nơi đây mà không biết đó là sòng bạc. Khi đến nơi, TiTi mới biết bạn của mình đang chơi bài và nhờ anh giữ tiền giúp trong thời gian đi vệ sinh", người này cho hay. Ảnh: Vietnamnet Hình ảnh TiTi ở sòng bạc ảnh hưởng ít nhiều đến tên tuổi của nam ca sĩ. Phía quản lý cho hay, TiTi đã khóc nức nở sau sự việc. Nam ca sĩ rất sợ bị mọi người và khán giả hiểu lầm. Ảnh: Vietnamnet Thực tế, đã có không ít sao Việt vướng scandal đánh bạc. Hồng Tơ là một trong số đó. Năm 2019, nam nghệ sĩ bị bắt quả tang đang tham gia đánh bạc dưới hình thức binh xập xám. Ảnh: Công an nhân dân online TAND TP.HCM đã đưa ra mức hình phạt cho nghệ sĩ Hồng Tơ 50 triệu đồng về tội Đánh bạc. Ảnh: Lao động Hồi năm 1994, khi bắt đầu nổi tiếng, nam nghệ sĩ lao vào cá độ, sang Campuchia chơi bạc. Hồng Tơ ham mê cờ bạc đến mức ngay cả khi ngủ cũng mơ vào casino. Anh còn nghĩ không bỏ cờ bạc thậm chí nếu bố mẹ có từ mặt anh. Ảnh: Lao động Kim Tử Long cũng từng vướng scandal đánh bạc. Anh bị bắt khi đang đánh bạc trên một chiếc xà lan vào năm 2013. Theo Kim Tử Long, anh chỉ đánh cho vui theo yêu cầu của người hâm mộ sau khi có buổi diễn ở đây. Ảnh: Đời sống pháp luật Theo Dân Việt, cơ quan điều tra đã không khởi tố hình sự Kim Tử Long. Lý do là bởi việc tham gia “chơi vài ván cho vui” của nam nghệ sĩ là không quá 2 triệu và Kim Tử Long chứng minh được số tiền có trong người không phải để chơi bài. Ảnh: Tiền Phong Cuối năm 2007, Thương Tín bị bắt ngay trên chiếu bạc ở quán cà phê của mình. Do thành khẩn khai báo, nam diễn viên được cho hưởng án treo. Ảnh: Zing Thương Tín từng đặt cược gần chục cây vàng mỗi trận cầu lớn. Thời điểm lạc lối trong trò đỏ đen, nam nghệ sĩ vốn có mức cát sê được tính bằng cả cây vàng. Tuy nhiên, vì đam mê bài bạc, cá độ, ăn chơi tại các quán bar nên ông trắng tay. Ảnh: Dân Việt Xem MV "Lạc cảnh" của TiTi. Nguồn Youtube nhân vật

