Tình duyên sóng gió của “Nữ hoàng sân khấu Tuồng” Đàm Liên vừa qua đời

NSND Đàm Liên qua đời ở tuổi 78 sau thời gian chống chọi bệnh suy thận. Sinh thời, bà nổi tiếng với nhiều vai diễn ở lĩnh vực tuồng. Ngoài sự nghiệp, nhiều khán giả còn tò mò về tình duyên của nữ nghệ sĩ này.

Theo Gia đình xã hội, Đàm Liên thời trẻ có sức hút mê hoặc với đàn ông. Năm 14 tuổi, bà đã gặp mối tình đầu của mình ngay khi biểu diễn nghệ thuật tại Hải Phòng. Trên sân khấu ngày đó, một chàng trai trẻ người Ba Lan làm việc tại Cảng Hải Phòng say đắm vẻ đẹp của Đàm Liên. Những ngày sau đó, sau những buổi diễn thăng hoa, nữ nghệ sĩ lại bí mật hẹn hò chàng trai ngoại quốc.

Mối tình giữa Đàm Liên và chàng trai trẻ người Ba Lan chỉ kéo dài vỏn vẹn hơn 10 ngày khi người này theo tàu viễn dương rời bến cảng. Cho đến tận 5 năm sau, người đàn ông này vẫn gửi thư cho Đàm Liên. Thế nhưng, Đàm Liên chưa một lần hồi âm lại trong 5 năm đó.

Theo Tiền Phong, nhiều năm sau, Đàm Liên ra trường rồi nảy sinh tình cảm với “chuyên gia múa” người Nga. Người này say nữ nghệ sĩ từ vai Ái Nương trong vở Trần Bình Trọng. Tuy nhiên, vào hoàn cảnh thời bấy giờ, tình yêu giữa Đàm Liên và chàng trai người Nga khó được xã hội chấp nhận. Sau đó, người này bị kỷ luật phải về nước vì chuyện yêu đương.

Nghệ sĩ Đàm Liên. Ảnh: Tiền Phong

Ở tuổi 28, nghệ sĩ Đàm Liên quyết định lấy chồng. Theo Vietnamnet, Đàm Liên quen nhạc sĩ Vĩnh An từ những ngày đi lưu diễn ở miền Trung, lúc đó ông là Trưởng đoàn Văn công Quân khu IV, hơn bà 20 tuổi. Trong những ngày lưu diễn ấy, nhạc sĩ Vĩnh An luôn đứng sau cổ vũ, đợi bà diễn xong tặng đóa hoa rừng.

Rồi một ngày, nhạc sĩ Vĩnh An thông báo với Đàm Liên sẽ chuyển về Hà Nội khiến bà bất ngờ. Cuối cùng, sự chân thành của ông khiến bà đồng ý về chung một nhà dù cuộc tình của hai người bị dị nghị vì tuổi tác. Lúc đến với nhạc sĩ Vĩnh An, nghệ sĩ Đàm Liên không ấn tượng và phải một năm sau khi cưới, bà mới cảm nhận và dành trọn tình yêu cho ông.

Nhạc sĩ Vĩnh An dạy vợ làm thơ, viết văn, góp ý kiến cho từng vai diễn của vợ. Ông còn phổ các bài thơ theo điệu hát tuồng để Đàm Liên diễn. Chính nhạc sĩ Vĩnh An là người động viên vợ nhận vai diễn để đời “Ông già cõng vợ đi xem hội”. Năm 1994, nhạc sĩ Vĩnh An ra đi khiến bà thấy ân hận vì lúc đó bà nhận ra yêu chồng rất nhiều.

Khoảng thời gian chồng mất, bà nhiều đêm không ngủ được vì nhớ. Vì tình yêu trọn vẹn dành cho chồng, nghệ sĩ Đàm Liên cũng không đi thêm bước nữa, chấp nhận sống lẻ bóng trong suốt 26 năm qua.