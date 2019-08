Tình duyên lận đận của "mẹ đơn thân" Việt Trinh

Với nhan sắc chim sa ca lặn, Việt Trinh được nhiều người theo đuổi. Một trong những tình cũ của nữ diễn viên là cựu cầu thủ Trần Minh Chiến. Ảnh: Dân Việt Trong thời gian yêu Việt Trinh, Trần Minh Chiến giải nghệ do đứt dây chằng. Sau đó, cả hai đã chia tay nhau. Ảnh: Gia đình xã hội Khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật, Việt Trinh có mối quan hệ tình cảm với ông bầu Phước Sang. Ảnh: Vtc Mối tình giữa Việt Trinh và Phước Sang bí mật và ngắn ngủi. Theo nhiều người lý do cả hai xa nhau là do sự chênh lệch về độ nổi tiếng. Việt Trinh từng trở thành người yêu của Phạm Huy Phước - giám đốc Công ty Tamexco. Đại gia này đã ôm cả "núi" tiền để mua quà tặng cho ngọc nữ màn ảnh. Khi Phạm Huy Phước bị kết án tử hình vì tội gây thất thoát tài sản của nhà nước, danh tiếng của Việt Trinh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau mối tình với Phạm Huy Phước, “Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh lại rơi vào lưới tính với một đại gia khác là Trần Văn Giao. Mối tình giữa Việt Trinh và Trần Văn Giao cũng kết thúc tương tự khi đại gia siêu lừa đảo này cũng vướng vào vòng lao lý. Sau ồn ào đời tư, Việt Trinh lui về ở ẩn. Sau đó, cô kết hôn và sinh con cho một người đàn ông giấu mặt. Tuy nhiên, hôn nhân của Việt Trinh không viên mãn do vợ chồng cô không hợp lý tưởng. Việt Trinh yêu nghệ thuật, trong khi chồng cô lại không thích nghề nghiệp của vợ. Việt Trinh thừa nhận khi có gia đình nhưng vì quá yêu nghề mà cô đã lơ là chăm sóc cả con và chồng. Theo Vietnamnet, câu nói xúc phạm về nghề nghiệp trong lúc nóng giận của chồng là nguyên nhân khiến Việt Trinh quyết định chia tay dù còn rất yêu chồng. Theo Việt Trinh, đến nay, cô vẫn còn yêu thương chồng cũ nhưng yêu như một người thân. Vì sợ con bị thiệt thòi nên Việt Trinh không muốn đi thêm bước nữa. Xem video "Lý Hùng từng kiếm tiền tỷ với một vai diễn". Nguồn Youtube/VTC

