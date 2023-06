Tình duyên lận đận của Cát Phượng

Ngày trẻ, khi nổi tiếng, Cát Phượng quen nam diễn viên kém cô 4 tuổi Thái Hòa trong một buổi tập kịch. Lúc đó, Thái Hòa chưa có chỗ đứng. Chính nét diễn duyên dáng của Thái Hòa là điểm thu hút sự chú ý của Cát Phượng. Ảnh: Người Lao Động. Thái Hòa chủ động tiếp cận Cát Phượng và tỏ tình: “Chị, em yêu chị”. Cát Phượng bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh nói “người ta thương chị nhiều lắm”. Trước phản ứng của Cát Phượng, Thái Hòa khẳng định anh yêu cô theo cách trai gái yêu nhau. Ảnh: Gia Đình Và Xã Hội. Cát Phượng chia tay Thái Hòa chỉ sau 7 ngày cưới và 4 năm bên nhau. Nữ diễn viên chia sẻ, sự thinh lặng của Thái Hòa là nguyên nhân khiến cô và anh không tìm được tiếng nói chung. Sau này, Cát Phượng thừa nhận, cô đã sai khi ly hôn quá nhanh.Chồng cũ Cát Phượng tái hôn năm 2012. Bà xã của Thái Hòa tên Hồng Thu, kém nam diễn viên 11 tuổi. Đến nay, Thái Hòa và Hồng Thu vẫn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh. Sau khi chia tay Thái Hòa, Cát Phượng đến với Kiều Minh Tuấn. Nam diễn viên này kém cô đến 18 tuổi. Kiều Minh Tuấn không ngại khoảng cách tuổi tác hay việc Cát Phượng qua một lần đò và có một cậu con trai riêng. Ảnh: Vietnamnet. Khi được Kiều Minh Tuấn tỏ tình, Cát Phượng chép miệng phớt lờ. Kiều Minh Tuấn thẳng thắn nói với Cát Phượng, anh yêu cô bằng tình cảm trai gái chứ không phải một đứa em. Cát Phượng nhận lời yêu sau 2 năm Kiều Minh Tuấn tỏ tình. Ảnh: Khám Phá. Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn bắt đầu hẹn hò vào năm 2009. Tuy nhiên, đến năm 2015, cặp đôi mới công khai chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV Chia sẻ trên Zing, Cát Phượng khẳng định Kiều Minh Tuấn không phải người trăng hoa, dễ dàng yêu ai đó khi mới gặp nên cô có niềm tin tuyệt đối ở anh. Theo Cát Phượng, cô sẵn sàng ủng hộ nếu Kiều Minh Tuấn tìm được người phù hợp, yêu anh. Ảnh: Zing. Năm 2018, Kiều Minh Tuấn thừa nhận yêu An Nguy. Tuy nhiên, sau đó, nam diễn viên đính chính chỉ say nắng bạn diễn. Trước scandal của Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn chọn ở bên nam diễn viên. Ảnh: Gia đình Việt Nam. Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn chia tay đúng ngày Valentine 14/2/2021. Kiều Minh Tuấn chủ động đề nghị chia tay với lý do không hợp nhau. Đến tháng 5/2022 Cát Phượng công bố chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn. Ảnh: FBNV. 8 tháng sau khi chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng được một Việt kiều nhắn tin trò chuyện. Đến ngày sinh nhật của Cát Phượng, người đàn ông này tặng một bó hoa và một chiếc nhẫn. Chỉ đến khi nhận lời yêu, Cát Phượng mới đeo chiếc nhẫn được tặng. Ảnh: FBNV. Mới đây, sau gần 1 năm hẹn hò, Cát Phượng công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cô giấu danh tính bạn trai. Ảnh: FBNV. Xem video: "Cát Phượng tham gia sự kiện". Nguồn FBNV

Ngày trẻ, khi nổi tiếng, Cát Phượng quen nam diễn viên kém cô 4 tuổi Thái Hòa trong một buổi tập kịch. Lúc đó, Thái Hòa chưa có chỗ đứng. Chính nét diễn duyên dáng của Thái Hòa là điểm thu hút sự chú ý của Cát Phượng. Ảnh: Người Lao Động. Thái Hòa chủ động tiếp cận Cát Phượng và tỏ tình: “Chị, em yêu chị”. Cát Phượng bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh nói “người ta thương chị nhiều lắm”. Trước phản ứng của Cát Phượng, Thái Hòa khẳng định anh yêu cô theo cách trai gái yêu nhau. Ảnh: Gia Đình Và Xã Hội. Cát Phượng chia tay Thái Hòa chỉ sau 7 ngày cưới và 4 năm bên nhau. Nữ diễn viên chia sẻ, sự thinh lặng của Thái Hòa là nguyên nhân khiến cô và anh không tìm được tiếng nói chung. Sau này, Cát Phượng thừa nhận, cô đã sai khi ly hôn quá nhanh. Chồng cũ Cát Phượng tái hôn năm 2012. Bà xã của Thái Hòa tên Hồng Thu, kém nam diễn viên 11 tuổi. Đến nay, Thái Hòa và Hồng Thu vẫn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh. Sau khi chia tay Thái Hòa, Cát Phượng đến với Kiều Minh Tuấn. Nam diễn viên này kém cô đến 18 tuổi. Kiều Minh Tuấn không ngại khoảng cách tuổi tác hay việc Cát Phượng qua một lần đò và có một cậu con trai riêng. Ảnh: Vietnamnet. Khi được Kiều Minh Tuấn tỏ tình, Cát Phượng chép miệng phớt lờ. Kiều Minh Tuấn thẳng thắn nói với Cát Phượng, anh yêu cô bằng tình cảm trai gái chứ không phải một đứa em. Cát Phượng nhận lời yêu sau 2 năm Kiều Minh Tuấn tỏ tình. Ảnh: Khám Phá. Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn bắt đầu hẹn hò vào năm 2009. Tuy nhiên, đến năm 2015, cặp đôi mới công khai chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV Chia sẻ trên Zing, Cát Phượng khẳng định Kiều Minh Tuấn không phải người trăng hoa, dễ dàng yêu ai đó khi mới gặp nên cô có niềm tin tuyệt đối ở anh. Theo Cát Phượng, cô sẵn sàng ủng hộ nếu Kiều Minh Tuấn tìm được người phù hợp, yêu anh. Ảnh: Zing. Năm 2018, Kiều Minh Tuấn thừa nhận yêu An Nguy. Tuy nhiên, sau đó, nam diễn viên đính chính chỉ say nắng bạn diễn. Trước scandal của Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn chọn ở bên nam diễn viên. Ảnh: Gia đình Việt Nam. Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn chia tay đúng ngày Valentine 14/2/2021. Kiều Minh Tuấn chủ động đề nghị chia tay với lý do không hợp nhau. Đến tháng 5/2022 Cát Phượng công bố chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn. Ảnh: FBNV. 8 tháng sau khi chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng được một Việt kiều nhắn tin trò chuyện. Đến ngày sinh nhật của Cát Phượng, người đàn ông này tặng một bó hoa và một chiếc nhẫn. Chỉ đến khi nhận lời yêu, Cát Phượng mới đeo chiếc nhẫn được tặng. Ảnh: FBNV. Mới đây, sau gần 1 năm hẹn hò, Cát Phượng công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cô giấu danh tính bạn trai. Ảnh: FBNV. Xem video: "Cát Phượng tham gia sự kiện". Nguồn FBNV