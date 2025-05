Trong những ngày đầu tháng 5, xung đột Nga-Ukraine không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, quân đội Nga (RFAF) vẫn ở thế tấn công và quân đội Ukraine (AFU) vẫn đang trong thế phòng thủ. Trên hướng mặt trận Kursk-Sumy, RFAF đã tấn công vào tỉnh Sumy theo ba hướng. Ngày 2/5, trong khi RFAF tiếp tục quét sạch tàn quân của AFU ở khu vực biên giới Kursk, đồng thời tiến vào lãnh thổ Ukraine, từ chính khu vực do Ukraine chiếm đóng trước đây, hướng thẳng tới thành phố Sumy. RFAF từ đầu cầu Veselivka, đã phát triển tấn công làng Vodolahy. Hướng tiến công chính diện, RFAF dựa vào làng Zhuravka, tấn công dọc theo sông Snahist, chiếm làng Bilovody. Kênh Military Summary cho biết, RFAF đã kiểm soát được hai cứ điểm này. Trong khi đó trên hướng đông, RFAF sau khi đang quét sạch tàn quân của AFU gần làng Oreshnya ở vùng Kursk, đã vượt biên giới và tấn công theo đường cao tốc từ H07, chạy từ Sudzha đến Sumy, tấn công vào làng Loknya. Rõ ràng, với cuộc tổng tấn công vào tỉnh Sumy của Ukraine, vùng đệm an ninh ở biên giới Sumy do Điện Kremlin chỉ thị, không chỉ đã hình thành, mà còn là mối đe dọa trong tuyến phòng thủ của AFU trên hướng Sumy; phạm vi của vùng đệm an ninh này rất có thể sẽ được mở rộng đến tận thành phố Sumy. Trên hướng Pokrovsk, RFAF bắt đầu bao vây thành phố này từ cả hai phía. Vào ngày 2/5, ở phía tây nam Pokrovsk, RFAF bất ngờ phát động một cuộc tấn công vào làng Zvirove ở ngoại ô Pokrovsk. Do cứ điểm này cách trung tâm thành phố Pokrovsk chưa đầy 5 km, nên khi quân Nga tấn công vào đây, nhiều phương tiện truyền thông Ukraine cho rằng, RFAF đã phát động một cuộc tấn công vào thẳng thành phố Pokrovsk. Ngoài ra, ở phía đông Pokrovsk, RFAF chia thành ba hướng, tấn công tuyến đường H-32 từ Pokrovsk đến Kostiantynivka: hướng phía đông tấn công Novoolenivka; hướng trung tâm tấn công Nova Poltavka; và hướng phía tây tấn công vào khu vực phía đông thị trấn Malynivka và đã đột nhập vào thị trấn này. Rõ ràng, đây không chỉ là nhịp độ cắt đứt hoàn toàn trục đường H-32. Hơn nữa, nếu cuộc tấn công của ba mũi này diễn ra suôn sẻ, RFAF sẽ vượt qua trục đường H-32 và không chỉ có thể bao vây thị trấn Malynivka từ phía bắc, mà còn có thể bao vây thành phố Pokrovsk từ phía đông bắc. Trước đó, mặc dù RFAF đã mở ra một chiến tuyến dài hơn 40 km ở phía nam Pokrovsk và tiến từ bắc xuống nam, mục tiêu tác chiến chính của RFAF tại đây vẫn là tiếp tục mở rộng chiến tuyến này: tấn công về phía tây để chiếm một vùng đất rộng lớn theo hướng Dnieper; tấn công về phía đông để chiếm giữ khu vực trống trải phía nam Kostiantynivka. Trong những ngày qua, RFAF đột nhiên bắt đầu dồn lực lượng ở cả hướng đông và hướng tây, cùng lúc tấn công dữ dội vào chính thành phố Pokrovsk và thị trấn Malynivka, cửa ngõ phía đông của thành phố. Rõ ràng, sau khi RFAF tăng cường quân dự bị, họ đẩy nhanh nhịp độ bao vây Pokrovsk từ cả hai phía. Hành động này không chỉ kiểm tra khả năng tấn công của lực lượng chiến đấu mặt đất RFAF, mà còn kiểm tra khả năng hỗ trợ hậu cần của Nga. Xét cho cùng, đội hình bao vây lớn mà RFAF thiết lập lần này với Pokrovsk, quả thực có phần quá lớn, và mục đích của nó là “nuốt chửng 50.000 quân Ukraine” do tướng Drapatyi, tư lệnh lục quân AFU trực tiếp chỉ huy. Tiếp đó RFAF đã đẩy lùi các vị trí của AFU về phía nam thành phố Konstantinovka. Ngày 2/5, sau khi RFAF tạo được bước đột phá trong cuộc tấn công theo hướng Malynivka ở phía đông Pokrovsk, họ cũng gây áp lực lớn lên sườn phía tây của quân AFU, phòng thủ phía nam Kostiantynivka. Nếu RFAF tiếp tục phát huy chiến quả, đột phá về phía đông bắc, họ sẽ trực tiếp cắt đứt đường rút lui của quân Ukraine, làm nhiệm vụ phòng thủ ở hồ chứa nước Kleban-Bykske Reservoir, nằm ở phía nam thành phố Kostiantynivka. Do đó, quân Ukraine ở phía nam Konstantinovka, đã tăng cường đáng kể lực lượng phòng thủ ở phía tây và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93 của AFU, bắt đầu chia quân để bảo vệ vị trí phía tây của hồ chứa nước quan trọng này. Nhưng với lực lượng hiện tại, quân Ukraine ở đây khó có thể ngăn chặn mũi đột kích của RFAF, khi quân Nga đang tổ chức tấn công về phía bắc dọc theo trục đường H20 (chạy từ Konstantinovka-Donetsk), và chiếm giữ một khu vực rộng lớn; hình thành thế tiến công về phía bắc, từ phía đông trục đường H20. Vì lực lượng phòng thủ Ukraine ở phía đối diện chỉ có hai lữ đoàn phòng thủ quốc gia (tương đương như bộ đội địa phương), nên lực lượng dự bị của RFAF sẽ nhanh chóng tiến đến khu vực hồ chứa nước ở phía nam thành phố. Vào thời điểm đó, trận chiến thực sự giành Konstantinovka mới bắt đầu. Theo thông tin từ trang web Strana của Ukraine, trong tháng 4 vừa qua, RFAF đã chiếm được 175 km2 lãnh thổ của Ukraine, nhiều hơn 42 km2 so với tháng 3 và con số này không bao gồm các vị trí mà quân đội Nga chiếm lại được ở khu vực Kursk. Có lẽ đây chính là lý do tại sao Kiev hy vọng có lệnh ngừng bắn 30 ngày ngay lập tức, để quân đội Ukraine cần thời gian để nghỉ ngơi và bổ sung quân số. Nếu không, sự sụp đổ về mặt cấu trúc của tuyến phòng thủ có thể xảy ra ngay sau đó. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).

