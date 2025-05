Rò rỉ thiết kế lạ mắt của iPhone 18 Pro, có xịn như lời đồn?

Từ chiếc iPhone đầu tiên cho đến iPhone 7, Apple đã sử dụng viền trên và dưới dày để chứa các thành phần như nút Home, loa, cảm biến tiệm cận và camera trước. Nhưng đến năm 2015 và 2016, thiết kế này bắt đầu trở nên lỗi thời, đặc biệt là khi điện thoại Android có viền mỏng hơn và di chuyển cảm biến vân tay ra mặt sau hoặc mặt bên. Apple đã giải quyết vấn đề này vào năm 2017 với iPhone X, thay thế Touch ID bằng Face ID và giới thiệu phần khuyết - một bước tiến lớn giúp giảm kích thước viền bezel trong khi vẫn chứa các cảm biến chính. Những năm sau đó, Apple đã dần tinh chỉnh phần khuyết, cuối cùng biến nó thành Dynamic Island như trên dòng iPhone 16 hiện tại. iPhone 17 năm nay dự kiến sẽ tiếp tục mang thiết kế tiền nhiệm mà không có thay đổi liên quan đến viền. Nhưng vào năm 2026 và 2027, Apple sẽ có những bước tiến lớn hơn. Nhà Táo được cho là đang có kế hoạch di chuyển các thành phần Face ID dưới màn hình vào năm 2026, cho phép loại bỏ phần cắt hình viên thuốc tạo thành một phần của Dynamic Island ngày nay. Điều đó sẽ mở đường có thể là iPhone 18 Pro, giảm thiểu gián đoạn hiển thị có thể nhìn thấy chỉ còn một lỗ đục duy nhất cho camera trước. Tuy nhiên, một báo cáo mới từ Wayne Ma của The Information cho biết phần cắt camera này có thể nằm ở một vị trí đáng ngạc nhiên là góc trên bên trái của màn hình. Thiết kế của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ chỉ bao gồm một lỗ khoét nhỏ ở góc trên bên trái để chứa camera trước. Thiết kế này là tiền thân của ít nhất một mẫu iPhone 2027 sẽ đặt camera trước bên dưới màn hình để cho phép hiển thị thực sự tràn cạnh. Sự thay đổi chấn động này sẽ trùng với kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone đầu tiên. Nếu đúng như vậy, iPhone sẽ không phải là điện thoại thông minh đầu tiên có camera trước nằm ở góc trên bên trái, nhưng nó sẽ khác biệt so với thiết kế đối xứng thường thấy ở Apple.Theo nhận định của 9to5Mac, với thiết kế hiện tại của Apple, camera trước vẫn chưa được căn giữa hoàn hảo dọc theo cạnh trên của iPhone. Nó được định vị hơi lệch về bên phải so với trung tâm, nhưng Dynamic Island cân bằng giao diện tổng thể bằng cách tích hợp cảm biến Face ID và tạo ra một yếu tố hình ảnh đối xứng. Apple có thể áp dụng cách tiếp cận tương tự với iPhone 18 Pro. Bằng cách mở rộng Dynamic Island UI sang bên trái, công ty có thể kết hợp trực quan phần cắt camera lệch đồng thời mở rộng không gian có sẵn cho các chỉ báo hoạt động trực tiếp và nội dung khác. Tuy nhiên, việc đặt camera trước ở góc trên bên trái sẽ thể hiện sự thay đổi đáng kể so với bố cục Dynamic Island hiện tại, được đặt ở vị trí trung tâm giữa các phần lớn của màn hình. Mời độc giả xem thêm video "iPhone 17 Air, mỏng gần bằng các nút bấm".

