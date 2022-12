Tình duyên hậu chia tay của Lương Bích Hữu - Khánh Đơn

Mới đây, rộ tin đồn Lương Bích Hữu mang bầu lần 2 sau khi cô bị soi vùng bụng to bất thường khi trình diễn trên sân khấu. Ảnh: Vietnamnet Nhanh chóng, nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận tin đồn bầu bí. Lương Bích Hữu cho biết cô tăng cân do được gia đình bồi bổ nhiều sau khi bị bệnh. Ảnh: FBNV Chuyện tình cảm hiện tại của Lương Bích Hữu là một ẩn số khó đoán bởi nữ ca sĩ không hé lộ bất kỳ thông tin nào. Ảnh: FBNV Trước đây, Lương Bích Hữu hẹn hò Khánh Đơn. Vào tháng 7/2014, nữ ca sĩ lộ bụng bầu lùm lùm. Đến tháng 11/2015, Khánh Đơn bất ngờ chia sẻ Lương Bích Hữu quyết định chia tay sau khi sinh con gái vì anh thiếu quan tâm, chăm sóc cô. “Hữu chỉ nghĩ, chọn làm mẹ đơn thân cũng được. Thà để con không có ba còn hơn là có một người ba tồi khiến gia đình không được trọn vẹn và nồng nàn, ấm áp”, nữ ca sĩ chia sẻ. Ảnh: Zing Nữ ca sĩ không tiết lộ bất kỳ hình ảnh nào của con gái hay nhắc đến tên Khánh Đơn. Ảnh: FBNV Hình ảnh hiếm hoi của con gái Lương Bích Hữu do Khánh Đơn chia sẻ cách đây 7 năm. Ảnh: Zing Trước khi đến với Lương Bích Hữu, Khánh Đơn từng kết hôn và có một cậu con trai. Ảnh: FBNV Sau khi chia tay Lương Bích Hữu, nam ca sĩ gắn bó với Huỳnh Như. Bà xã của Khánh Đơn sinh năm 1995, kém nam ca sĩ 8 tuổi, là hot girl nóng bỏng. Ảnh: FBNV Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 12/2018. Đến tháng 10/2020, Khánh Đơn và Huỳnh Như tổ chức đám cưới. Ảnh: FBNV Huỳnh Như sinh con gái đầu lòng vào tháng 9/2019. Hiện tại, bà bã Khánh Đơn mang bầu lần 2. Ảnh: FBNV Khánh Đơn rất chiều vợ con. Nam ca sĩ nấu ăn, dọn dẹp, gội đầu cho Huỳnh Như, phụ vợ chăm sóc và chơi với con. Khánh Đơn cũng không tiếc tiền mua quà cho Huỳnh Như như nhẫn 100 triệu, xe 1,5 tỷ tặng vợ. Ảnh: FBNV Xem video "Thực hư chuyện Lương Bích Hữu dao kéo". Nguồn Youtube nhân vật

