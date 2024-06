Tình duyên của Jun Vũ trước tin đồn hẹn hò Hải Nam

Mới đây, Him Phạm đăng ảnh bên Jun Vũ và Hải Nam (thứ hai bên phải) khi cùng dự tiệc cầu hôn của Midu vào tháng 5 vừa qua. Ảnh: Instagram. Cặp đôi tin đồn Jun Vũ và Hải Nam được xếp ngồi cạnh nhau. Ảnh: Instagram. Tin đồn tình cảm giữa Jun Vũ và Hải Nam rộ lên từ năm 2022. Trên Znews, Jun Vũ phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Hải Nam. Ảnh: VOV. “Jun Vũ và Hải Nam không yêu nhau, chỉ là bạn thân mà thôi", Jun Vũ nói. Ảnh: FBNV.Bạn trai tin đồn của Jun Vũ cho biết: "Vốn dĩ tôi và Jun Vũ chơi chung trong một nhóm bạn, tôi rất thích quay TikTok còn Jun Vũ cũng rất chịu khó xây dựng hình ảnh trên nền tảng này nên cả hai cũng hay bàn nhau quay TikTok cho nhau nên mới xuất hiện tin đồn tình cảm". Ảnh: FBNV. Trước Hải Nam, Jun Vũ bị đồn hẹn hò nam ca sĩ, diễn viên Will. Ảnh: Dân Việt. Will chia sẻ, anh cảm thấy Jun Vũ chỉ phù hợp làm em gái, không phải là gu bạn gái của anh. Ảnh: Dân Việt. Trong mắt Will, Jun Vũ khá “con trai” khi vừa ăn, vừa gác chân lên ghế vừa chơi game trong khi nam ca sĩ thích tuýp con gái nhẹ nhàng, dịu dàng, cho người khác cảm giác bảo bọc, che chở được. Ảnh: Hoa Học Trò. Jun Vũ phủ nhận tin đồn hẹn hò Will. Dân Việt dẫn lời nữ diễn viên: "Chơi thân với một người bạn rồi bị người ta hiểu lầm là hai người yêu nhau, tự dưng mình thấy điều đó rất buồn cười vì nó không thể nào trở thành sự thật được". Ảnh: HTV. Năm 2021, Jun Vũ cho biết, cô từng yêu trai hư, bị "cắm 3 sừng" cùng một lúc. Ảnh: FBNV. Nữ diễn viên từng lụy tình đến mức không thiết ăn uống. Ảnh: FBNV. "Tuy nhiên sẽ không bao giờ như vậy nữa vì sau đó tôi đã nhận ra giá trị của mình và học được cách yêu bản thân mình hơn", Jun Vũ nói. Ảnh: FBNV. Xem video "Jun Vũ khoe dáng bên bờ biển". Nguồn FB Jun Vũ

Mới đây, Him Phạm đăng ảnh bên Jun Vũ và Hải Nam (thứ hai bên phải) khi cùng dự tiệc cầu hôn của Midu vào tháng 5 vừa qua. Ảnh: Instagram. Cặp đôi tin đồn Jun Vũ và Hải Nam được xếp ngồi cạnh nhau. Ảnh: Instagram. Tin đồn tình cảm giữa Jun Vũ và Hải Nam rộ lên từ năm 2022. Trên Znews, Jun Vũ phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Hải Nam. Ảnh: VOV. “Jun Vũ và Hải Nam không yêu nhau, chỉ là bạn thân mà thôi", Jun Vũ nói. Ảnh: FBNV. Bạn trai tin đồn của Jun Vũ cho biết: "Vốn dĩ tôi và Jun Vũ chơi chung trong một nhóm bạn, tôi rất thích quay TikTok còn Jun Vũ cũng rất chịu khó xây dựng hình ảnh trên nền tảng này nên cả hai cũng hay bàn nhau quay TikTok cho nhau nên mới xuất hiện tin đồn tình cảm". Ảnh: FBNV. Trước Hải Nam, Jun Vũ bị đồn hẹn hò nam ca sĩ, diễn viên Will. Ảnh: Dân Việt. Will chia sẻ, anh cảm thấy Jun Vũ chỉ phù hợp làm em gái, không phải là gu bạn gái của anh. Ảnh: Dân Việt. Trong mắt Will, Jun Vũ khá “con trai” khi vừa ăn, vừa gác chân lên ghế vừa chơi game trong khi nam ca sĩ thích tuýp con gái nhẹ nhàng, dịu dàng, cho người khác cảm giác bảo bọc, che chở được. Ảnh: Hoa Học Trò. Jun Vũ phủ nhận tin đồn hẹn hò Will. Dân Việt dẫn lời nữ diễn viên: "Chơi thân với một người bạn rồi bị người ta hiểu lầm là hai người yêu nhau, tự dưng mình thấy điều đó rất buồn cười vì nó không thể nào trở thành sự thật được". Ảnh: HTV. Năm 2021, Jun Vũ cho biết, cô từng yêu trai hư, bị "cắm 3 sừng" cùng một lúc. Ảnh: FBNV. Nữ diễn viên từng lụy tình đến mức không thiết ăn uống. Ảnh: FBNV. "Tuy nhiên sẽ không bao giờ như vậy nữa vì sau đó tôi đã nhận ra giá trị của mình và học được cách yêu bản thân mình hơn", Jun Vũ nói. Ảnh: FBNV. Xem video "Jun Vũ khoe dáng bên bờ biển". Nguồn FB Jun Vũ