Tình duyên của Huyền My trước khi phủ nhận sắp lên xe hoa

Mới đây, Á hậu Huyền My cập nhật hình ảnh mặc váy cưới. Trước nghi vấn chuẩn bị lên xe hoa, người đẹp phủ nhận. "Chưa thế nào đâu anh ơi em còn lâu lắm luôn", “Chờ có đối tác đã nhé”, Huyền My đáp lại bình luận của bạn bè. Ảnh: FBNV. Á hậu Huyền My chưa từng công khai bất kỳ mối tình nào. Ảnh: FBNV. Năm 2018, người đẹp hé lộ bản thân từng trải qua hai mối tình, với mỗi người, cô đều có những bài học riêng. Ảnh: FBNV. Huyền My vướng không ít tin đồn hẹn hò. Tháng 10/2017, cô dính nghi vấn tình cảm với thiếu gia Bảo Hưng - em trai BTV Ngọc Trinh. Tuy nhiên, Huyền My một mực phủ nhận. Ảnh: Vietnamnet. Huyền My từng bị đồn hẹn hò thiếu gia Thế Anh. Về nghi vấn này, cô cho biết bản thân không có ý kiến hay bình luận gì về thông tin này. Năm 2022, Thế Anh làm đám cưới với một cô gái không thuộc showbiz. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2020, nàng á hậu sinh năm 1995 vướng tin đồn tình cảm với cầu thủ Đức Huy. Huyền My nhanh chóng phủ nhận nghi vấn này. Ảnh: Saostar. Huyền My chia sẻ trên Báo Giao Thông: “Tôi và Đức Huy chỉ là bạn bình thường thôi! Tôi vốn rất thích bóng đá nên cũng có nhiều cơ hội hợp tác, quen biết với các cầu thủ. Tôi cũng rất quý Huy. Nhưng một lần nữa tôi khẳng định giữa tôi và Huy chỉ là bạn bè”. Ảnh: FBNV. Năm 2020, Huyền My than thở khi đọc được thông tin đã kết hôn rồi sinh con. "Thôi chết rồi, em nào đã lấy chồng sinh con, tai hại quá", người đẹp cho hay. Ảnh: FBNV. Tháng 12/2022, trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, Nguyễn Trần Huyền My cho biết, cô chưa có bạn trai. Nàng hậu cho biết, cô sẽ chia sẻ thông tin về nửa kia khi cả hai chắc chắn về mối quan hệ. Ảnh: FBNV. Xem video "Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017". Nguồn VTV24

