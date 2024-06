Tình duyên của diễn viên Quỳnh Lương

Mới đây, diễn viên Quỳnh Lương (trái) gây chú ý khi bày tỏ quan điểm về cuộc hôn nhân giữa Xoài Non và Xemesis. Theo Znews, trong clip, Quỳnh Lương cho biết, khi xem một clip nói Xoài Non và Xemesis chia tay do không môn đăng hộ đối, nữ diễn viên một phần đồng tình nhưng phản đối nhận định nguyên nhân đổ vỡ là do Xoài Non ít học. Ảnh: Znews. "Với một người có trải nghiệm như mình, chuyện đổ vỡ có hàng nghìn, hàng vạn lý do. Không phải chỉ vì bạn ít học thì mới đổ vỡ. Do góc nhìn về cuộc sống, nhận định, nhân sinh quan...., nhiều thứ lắm. Nếu bạn hơn người ta ở học thức, kinh nghiệm, bằng cấp, những lúc này phải đưa ra lời khuyên, động viên, an ủi mới đúng chứ? Tại sao lại lôi việc học của người ta lên để đánh giá vì ít học nên mới đổ vỡ?", Quỳnh Lương bày tỏ. Việc Quỳnh Lương bàn luận về hôn nhân của Xoài Non và Xemesis gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng tin đồn về cặp đôi này vẫn chưa rõ thực hư nhưng Quỳnh Lương lại chia sẻ cả hai đổ vỡ hôn nhân. Trước ý kiến trái chiều, Quỳnh Lương chưa lên tiếng. Ảnh: FBNV. Quỳnh Lương kết hôn năm 18 tuổi vì lý do "bác sĩ bảo cưới". Sau sinh, nữ ca sĩ bị trầm cảm. Ngoài ra, mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng không hòa hợp. Sau ba năm chịu đựng, Quỳnh Lương ly hôn. Ảnh: Bảo Vệ Công Lý. Trong Người ấy là ai năm 2023, Quỳnh Lương khóc khi kể cuộc hôn nhân cũ. Nữ diễn viên sau đó bày tỏ, cô khóc không phải vì trách móc quá khứ mà chỉ là xúc động khi nhắc lại hành trình làm mẹ gian nan khi còn quá trẻ. Hiện tại, nữ diễn viên không hận thù người cũ. Ảnh: FBNV. Năm 2021, rộ tin đồn Quỳnh Lương và rapper Karik hẹn hò khi nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh nắm tay thân mật bên một chàng trai, góc ảnh từ phía sau và nghiêng mặt khá giống Karik. Phía Karik phủ nhận: "Người trong hình hoàn toàn không phải là Karik. Thế nên bên mình không có ý kiến gì về việc này". Còn Quỳnh Lương chỉ trả lời ngắn gọn: "Mình đâu thấy giống đâu". Ảnh: Yeah1. Năm 2020, Quỳnh Lương bị đồn là người thứ ba, được người tình đại gia tặng chiếc xe hơi 5 tỷ. Ngay lập tức, nữ diễn viên phủ nhận tin đồn này. Bà mẹ một con cho biết, cô buộc phải lên tiếng vì lời tố sai sự thật và những câu chuyện bịa đặt đang bôi xấu hình ảnh cùng sự cố gắng của cô. Ảnh: FBNV. Đầu năm 2023, một số cư dân mạng đặt nghi vấn Quỳnh Lương để ý Bình An khi người đẹp này bị soi thường nhìn bạn diễn trong một chương trình. Nhanh chóng, Quỳnh Lương phân trần, ánh mắt của cô chỉ do lo lắng vì không thuộc lời bài hát trong khi vẫn phải biểu diễn và tương tác với các đồng nghiệp. Ngoài ra, Quỳnh Lương khẳng định, từ trước đến nay, gu của cô không bao giờ là anh em bạn bè kể cả độc thân hay những người có vợ. Ảnh: FBNV. Quỳnh Lương - Tiến Phát quen nhau qua chương trình Người ấy là ai lên sóng tháng 6/2023. Tiến Phát kém Quỳnh Lương 2 tuổi, là một thiếu gia có tiếng ở Trà Vinh. Ảnh: Tiền Phong. Quỳnh Lương được bạn trai dẫn về quê nhà Trà Vinh ra mắt với gia đình, bạn bè chỉ sau vài tháng quen nhau. Ngoài ra, dù chưa về chung một nhà, Tiến Phát đã đưa hết tài sản cho Quỳnh Lương giữ. Ảnh: FBNV. Quỳnh Lương khoe được lòng mẹ Tiến Phát. Vào tháng 5 vừa qua, nữ diễn viên được mẹ của bạn trai tặng một mảnh đất 4 tỷ. Nhanh chóng, cô rao bán mảnh đất này. Quỳnh Lương còn cho biết, mẹ bạn trai hứa sẽ giao toàn bộ tài sản cho cô. Ảnh: FBNV. Xem trailer phim "Đừng làm mẹ cáu". Nguồn VFC

Mới đây, diễn viên Quỳnh Lương (trái) gây chú ý khi bày tỏ quan điểm về cuộc hôn nhân giữa Xoài Non và Xemesis. Theo Znews, trong clip, Quỳnh Lương cho biết, khi xem một clip nói Xoài Non và Xemesis chia tay do không môn đăng hộ đối, nữ diễn viên một phần đồng tình nhưng phản đối nhận định nguyên nhân đổ vỡ là do Xoài Non ít học. Ảnh: Znews. "Với một người có trải nghiệm như mình, chuyện đổ vỡ có hàng nghìn, hàng vạn lý do. Không phải chỉ vì bạn ít học thì mới đổ vỡ. Do góc nhìn về cuộc sống, nhận định, nhân sinh quan...., nhiều thứ lắm. Nếu bạn hơn người ta ở học thức, kinh nghiệm, bằng cấp, những lúc này phải đưa ra lời khuyên, động viên, an ủi mới đúng chứ? Tại sao lại lôi việc học của người ta lên để đánh giá vì ít học nên mới đổ vỡ?", Quỳnh Lương bày tỏ. Việc Quỳnh Lương bàn luận về hôn nhân của Xoài Non và Xemesis gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng tin đồn về cặp đôi này vẫn chưa rõ thực hư nhưng Quỳnh Lương lại chia sẻ cả hai đổ vỡ hôn nhân. Trước ý kiến trái chiều, Quỳnh Lương chưa lên tiếng. Ảnh: FBNV. Quỳnh Lương kết hôn năm 18 tuổi vì lý do "bác sĩ bảo cưới". Sau sinh, nữ ca sĩ bị trầm cảm. Ngoài ra, mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng không hòa hợp. Sau ba năm chịu đựng, Quỳnh Lương ly hôn. Ảnh: Bảo Vệ Công Lý. Trong Người ấy là ai năm 2023, Quỳnh Lương khóc khi kể cuộc hôn nhân cũ. Nữ diễn viên sau đó bày tỏ, cô khóc không phải vì trách móc quá khứ mà chỉ là xúc động khi nhắc lại hành trình làm mẹ gian nan khi còn quá trẻ. Hiện tại, nữ diễn viên không hận thù người cũ. Ảnh: FBNV. Năm 2021, rộ tin đồn Quỳnh Lương và rapper Karik hẹn hò khi nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh nắm tay thân mật bên một chàng trai, góc ảnh từ phía sau và nghiêng mặt khá giống Karik. Phía Karik phủ nhận: "Người trong hình hoàn toàn không phải là Karik. Thế nên bên mình không có ý kiến gì về việc này". Còn Quỳnh Lương chỉ trả lời ngắn gọn: "Mình đâu thấy giống đâu". Ảnh: Yeah1. Năm 2020, Quỳnh Lương bị đồn là người thứ ba, được người tình đại gia tặng chiếc xe hơi 5 tỷ. Ngay lập tức, nữ diễn viên phủ nhận tin đồn này. Bà mẹ một con cho biết, cô buộc phải lên tiếng vì lời tố sai sự thật và những câu chuyện bịa đặt đang bôi xấu hình ảnh cùng sự cố gắng của cô. Ảnh: FBNV. Đầu năm 2023, một số cư dân mạng đặt nghi vấn Quỳnh Lương để ý Bình An khi người đẹp này bị soi thường nhìn bạn diễn trong một chương trình. Nhanh chóng, Quỳnh Lương phân trần, ánh mắt của cô chỉ do lo lắng vì không thuộc lời bài hát trong khi vẫn phải biểu diễn và tương tác với các đồng nghiệp. Ngoài ra, Quỳnh Lương khẳng định, từ trước đến nay, gu của cô không bao giờ là anh em bạn bè kể cả độc thân hay những người có vợ. Ảnh: FBNV. Quỳnh Lương - Tiến Phát quen nhau qua chương trình Người ấy là ai lên sóng tháng 6/2023. Tiến Phát kém Quỳnh Lương 2 tuổi, là một thiếu gia có tiếng ở Trà Vinh. Ảnh: Tiền Phong. Quỳnh Lương được bạn trai dẫn về quê nhà Trà Vinh ra mắt với gia đình, bạn bè chỉ sau vài tháng quen nhau. Ngoài ra, dù chưa về chung một nhà, Tiến Phát đã đưa hết tài sản cho Quỳnh Lương giữ. Ảnh: FBNV. Quỳnh Lương khoe được lòng mẹ Tiến Phát. Vào tháng 5 vừa qua, nữ diễn viên được mẹ của bạn trai tặng một mảnh đất 4 tỷ. Nhanh chóng, cô rao bán mảnh đất này. Quỳnh Lương còn cho biết, mẹ bạn trai hứa sẽ giao toàn bộ tài sản cho cô. Ảnh: FBNV. Xem trailer phim "Đừng làm mẹ cáu". Nguồn VFC