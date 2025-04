"Ế chổng vó" tại Việt Nam, Haima 7X tiếp tục giảm gần 200 triệu

Theo đó, những mẫu xe Haima 7X tại Việt Nam sản xuất năm 2024 hiện đang được chào bán với giá chỉ 669 triệu đồng, thấp hơn tới 196 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu là 865 triệu đồng. Bên cạnh bản động cơ xăng, phiên bản thuần điện Haima 7X-E cũng đang được khuyến mại. Hai phiên bản của mẫu xe điện này hiện được ưu đãi khoảng 130 triệu đồng, đưa giá thực tế về mức từ 851 – 970 triệu đồng (giá niêm yết ban đầu dao động từ 981 triệu đến 1,1 tỷ đồng). Haima 7X và Haima 7X-E lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 12/2023. Dù sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý, mẫu xe MPV Haima 7X này vẫn chưa tạo được sức hút lớn trên thị trường, nguyên nhân chủ yếu đến từ mức giá cao so với mặt bằng chung, thương hiệu còn xa lạ, số lượng đại lý hạn chế và sự cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc. Haima 7X thuộc phân khúc MPV hạng trung, có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.815 x 1.874 x 1.720 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.860 mm, tương đương với Toyota Innova Cross nhưng ngắn hơn Hyundai Custin. Về thiết kế, mẫu xe mang phong cách MPV truyền thống, trang bị hệ thống đèn LED, đèn pha tự động kèm chế độ đèn dẫn đường, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp sấy gương, cửa cốp điện tích hợp đá cốp, mâm 19 inch và thanh giá nóc. Khoang nội thất được bố trí 3 hàng ghế theo cấu hình 2+2+3. Ghế được bọc da, hàng ghế trước chỉnh điện (ghế lái 6 hướng, ghế phụ 4 hướng), hàng ghế thứ hai có khả năng ngả lưng tới 56 độ. Các tiện nghi nổi bật bao gồm vô lăng tích hợp nút điều khiển, cặp màn hình đôi 12,3 inch, điều hòa tự động 2 vùng với lọc không khí, sạc không dây, điều khiển giọng nói, GPS, hệ thống âm thanh 6 loa, 4 cổng USB, camera giám sát hàng ghế sau và cửa sổ trời. Cung cấp sức mạnh cho Haima 7X là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, sản sinh công suất 182 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước và có hai chế độ lái Sport và Snow. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được công bố là 8,3 lít/100 km. Về mặt an toàn, Haima 7X được trang bị tương đối đầy đủ với 6 túi khí, hệ thống cảm biến đỗ xe trước/sau, camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh tay điện tử, giữ phanh tạm thời... Ngoài ra, xe còn được trang bị điều khiển hành trình, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo mở cửa, cảnh báo áp suất lốp và giám sát người lái. Video: Haima 7X ra mắt - Lợi thế & bất lợi tại Việt Nam.

