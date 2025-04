Á hậu Huyền My ăn mặc đơn giản vẫn bừng sáng visual

Xuất hiện ở Thái Lan khi đi mua sắm, Á hậu Huyền My chọn diện set đồ gồm áo sơ mi với quần dài màu trắng đơn giản, mỏng nhẹ. Nhiều ý kiến cho rằng, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 giản dị đến mức xuề xòa trong set đồ chất liệu linen có phần nhăn nhúm, xộc xệch. Trên thực tế, outfit "trông có vẻ giản dị" của Huyền My lại khiến nhiều người ngỡ ngàng khi "bóc" giá. Người đẹp phối cùng toàn phụ kiện hàng hiệu "đắt xắt ra miếng" gồm túi xách Dior chất liệu cói gần 100 triệu đồng, dép lê Louis Vuitton khoảng 24 triệu đồng. Trước đó, Huyền My cũng tự tin trưng diện đồ ngủ, trang phục tưởng như chỉ mặc ở nhà đi máy bay. Ngồi khoang thương gia, người đẹp diện trên mình bộ pyjama bằng lụa cao cấp của Louis Vuitton, giá lên đến hơn 100 triệu đồng. Huyền My ưa chuộng phong cách thoải mái nhưng vẫn sang trọng với các món phụ kiện hàng hiệu được mix-match khéo léo. Chiếc váy trắng đơn giản được Huyền My phối cùng dép lê Hermès, túi xách Dior và đồng hồ đính kim cương tiền tỷ. Là "phú bà" sang chảnh của showbiz Việt, Huyền My không chỉ gây choáng với nhà đẹp, xe sang mà cô còn chi mạnh tay cho những món đồ hiệu đến từ các nhà mốt xa xỉ. Trong chuyến du lịch ở Đức hồi tháng 2/2023, cô tạo điểm nhấn cho bộ đồ sáng màu bằng túi đen của Hèrmes. Bộ đồ thể thao họa tiết Oblique kinh điển của Dior giá vài nghìn USD cũng được Á hậu lựa chọn trong chuyến du lịch này. Sau thành công ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My từng bước thăng hoa trong sự nghiệp. Cô liên tục nhận được các lời mời tham gia sự kiện và ký kết nhiều hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu lớn và nhỏ. Nhờ vào đó, người đẹp đạt được thu nhập khủng, mang lại cho cô cuộc sống xa hoa và đẳng cấp.

