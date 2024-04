Tình duyên của dàn mỹ nhân thập niên 90

Diễm Hương sinh năm 1970, tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM). Năm 1989, cô đóng vai Cúc Hoa trong bộ phim Phạm Công - Cúc Hoa. Vai diễn đưa tên tuổi của Diễm Hương lên hàng minh tinh màn ảnh. Sau Phạm Công - Cúc Hoa, Diễm Hương đóng loạt phim: Kiều Nguyệt Nga, Tấm Cám, Tình xa, Nước mắt học trò... Ảnh: Sức Khoẻ Đời Sống. Diễm Hương rời showbiz đã nhiều năm. Mỹ nhân thập niên 90 có 4 con, nhưng chưa từng để lộ bất kỳ hình ảnh nào về gia đình. Ảnh: Dân Việt. Năm 2022, Lý Hùng chia sẻ trên Dân Việt, Diễm Hương sống ở Mỹ. Thỉnh thoảng cô có về Việt Nam. Cuộc sống của Diễm Hương hiện tại rất thoải mái, các con đã lớn nên cô cũng không bận bịu nhiều. Ảnh: Dân Việt. Y Phụng là mỹ nhân nổi tiếng vào những năm của thập niên 90 với nhiều danh xưng như “biểu tượng gợi cảm”, “người đẹp gợi cảm”. Ảnh: Dân Trí. Y Phụng từng hẹn hò Lý Hùng trong vài năm. Nữ diễn viên chia sẻ nếu Lý Hùng không đẹp trai thì không dễ dàng “cưa đổ” cô. Nói về mối quan hệ với tình cũ, Y Phụng cho hay: “Anh Hùng vẫn là một người mà tôi luôn quý và trân trọng. Tình cảm của tôi và anh Hùng là một mối tình đẹp, để giờ này trở thành tri kỷ cùng nhau". Ảnh: Dân Việt. Theo Dân Trí, năm 2005, Y Phụng kết hôn, theo chồng sang Mỹ định cư. Sau 7 năm, nữ diễn viên ly hôn và khá kín tiếng về người chồng đầu tiên. Ảnh: FBNV. Y Phụng tái hôn vào năm 2016. Nữ diễn viên sinh con gái đầu lòng vào cuối năm 2017. Ảnh: Người Lao Động. Về việc không hay khoe chồng, Y Phụng cho hay: “Bởi vì chồng tôi không phải làm trong giới showbiz nên không có lý do gì để chia sẻ. Tôi cũng muốn có một thế giới riêng cho mình”. Ảnh: Người Lao Động. Diễm My 6x là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 80, 90 thế kỷ trước. Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, cô được rất nhiều đại gia theo đuổi nhưng lại phải lòng Hà Tôn Đức - một Việt kiều nghèo. Hà Tôn Đức sau đó nhanh chóng trở thành ông chủ giàu có, thành đạt. Ảnh: FBNV. Vợ chồng Diễm My có 2 cô con gái: Thùy My và Quế My. Thùy My - con gái đầu lòng của Diễm My tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc trong khi đó Quế My cũng tốt nghiệp trường danh giá ở Mỹ. Ảnh: FBNV. Xem video: "Lý Hùng đóng cảnh hành động". Nguồn FBNV

