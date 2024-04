Tình bạn của Hòa Minzy với dàn cầu thủ Việt

Nữ ca sĩ Hòa Minzy thân thiết với nhiều cầu thủ Việt. Văn Toàn là một trong số đó. Cả hai quen biết được 10 năm, luôn ủng hộ nhau trong công việc. Ảnh: FBNV. Văn Toàn và Hòa Minzy phủ nhận nghi vấn hẹn hò. Văn Toàn cho biết: “Cả hai chỉ tấu hài chứ không đẹp đôi”. Ảnh: FBNV. Khi đăng video chúc mừng sinh nhật Văn Toàn, Hòa Minzy bày tỏ: "Không ai ghép cặp hay đẩy thuyền gì nha. Đang vui mà tự nhiên yêu đương gì trời". Ảnh: FBNV. Hòa Minzy cũng thân thiết với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Trong đám cưới của nam cầu thủ và Doãn Hải My, nữ ca sĩ cho biết, cô biết ơn Văn Hậu cả cuộc đời vì được anh giúp đỡ lúc khó khăn. Ảnh: Bóng Đá Plus. “Một hay nhiều bài hát cũng không thể hiện được hết tấm lòng của em. Hậu là người em thân thiết của em và My cũng vậy", Hòa Minzy bày tỏ. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật. Hòa Minzy ghi điểm khi quạt cho Doãn Hải My bớt nóng lúc mất điện trong đám cưới. Ảnh: Dân Việt. Hòa Minzy cũng có mối quan hệ thân thiết vợ chồng cầu thủ Đức Chinh - Mai Hà Trang. Ảnh: Saostar. Khi Đức Chinh - Mai Hà Trang đăng ảnh đi du lịch, Hòa Minzy trêu chọc đàn em: “Hà Đức Chinh số hưởng nhỉ”. Đức Chinh đáp lại: “Nhưng hơi vất vả chị ạ”. Nhanh chóng, Hòa Minzy phản hồi: “Vất thế ai cũng thích”. Ảnh: FBNV. Văn Toàn, Quang Hải, Đức Chinh… không ít lần đến nghe đêm nhạc của Hòa Minzy. Ảnh: Dân Việt. Dịp Tết Nguyên đán 2024, Văn Toàn, Văn Hậu, Quang Hải đã mừng tuổi cho bé Bo - con trai Hòa Minzy. Ảnh: Saostar. Hòa Minzy có mặt trong buổi tiệc tất niên cùng các cầu thủ như Quang Hải, Văn Toàn, Văn Hậu... Ảnh: FBNV.Xem video: Hòa Minzy khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng

Nữ ca sĩ Hòa Minzy thân thiết với nhiều cầu thủ Việt. Văn Toàn là một trong số đó. Cả hai quen biết được 10 năm, luôn ủng hộ nhau trong công việc. Ảnh: FBNV. Văn Toàn và Hòa Minzy phủ nhận nghi vấn hẹn hò. Văn Toàn cho biết: “Cả hai chỉ tấu hài chứ không đẹp đôi”. Ảnh: FBNV. Khi đăng video chúc mừng sinh nhật Văn Toàn, Hòa Minzy bày tỏ: "Không ai ghép cặp hay đẩy thuyền gì nha. Đang vui mà tự nhiên yêu đương gì trời". Ảnh: FBNV. Hòa Minzy cũng thân thiết với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Trong đám cưới của nam cầu thủ và Doãn Hải My, nữ ca sĩ cho biết, cô biết ơn Văn Hậu cả cuộc đời vì được anh giúp đỡ lúc khó khăn. Ảnh: Bóng Đá Plus. “Một hay nhiều bài hát cũng không thể hiện được hết tấm lòng của em. Hậu là người em thân thiết của em và My cũng vậy", Hòa Minzy bày tỏ. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật. Hòa Minzy ghi điểm khi quạt cho Doãn Hải My bớt nóng lúc mất điện trong đám cưới. Ảnh: Dân Việt. Hòa Minzy cũng có mối quan hệ thân thiết vợ chồng cầu thủ Đức Chinh - Mai Hà Trang. Ảnh: Saostar. Khi Đức Chinh - Mai Hà Trang đăng ảnh đi du lịch, Hòa Minzy trêu chọc đàn em: “Hà Đức Chinh số hưởng nhỉ”. Đức Chinh đáp lại: “Nhưng hơi vất vả chị ạ”. Nhanh chóng, Hòa Minzy phản hồi: “Vất thế ai cũng thích”. Ảnh: FBNV. Văn Toàn, Quang Hải, Đức Chinh… không ít lần đến nghe đêm nhạc của Hòa Minzy. Ảnh: Dân Việt. Dịp Tết Nguyên đán 2024, Văn Toàn, Văn Hậu, Quang Hải đã mừng tuổi cho bé Bo - con trai Hòa Minzy. Ảnh: Saostar. Hòa Minzy có mặt trong buổi tiệc tất niên cùng các cầu thủ như Quang Hải, Văn Toàn, Văn Hậu... Ảnh: FBNV. Xem video: Hòa Minzy khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng