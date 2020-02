Tiểu Vy đọ vẻ gợi cảm cùng Phương Nga, nhan sắc ngày càng đỉnh cao

Hoa hậu Việt Nam chính thức khởi động để tìm kiếm nhân tố xứng đáng cho chiếc vương miện năm 2020. Để cổ động cho cuộc thi, Hoa hậu Tiểu Vy cùng hai á hậu Phương Nga, Thuý An cùng xuất hiện trong bộ ảnh đẹp rạng rỡ. Diện trang phục của 2 nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn và Lê Thanh Hòa, 3 nàng hậu khoe trọn những đường cong gợi cảm hút mắt. Sau hơn 1 năm rời cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy cùng 2 á hậu ngày càng trưởng thành, gặt hái thành công trên con đường chinh phục sắc đẹp. Với Hoa hậu Tiểu Vy, người đẹp chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới và lọt Top 30. Đặc biệt, dự án nhân ái "Hành trình của nước" của cô đã trở thành một trong 5 dự án nổi bật tại Miss World 2018. Sau hơn 1 năm đương nhiệm ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc của Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ. Á hậu Bùi Phương Nga vốn là cái tên nổi bật trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 bởi ngoại hình xinh đẹp lẫn tài năng. Sau cuộc thi, cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International 2018 với thành tích top 10 chung cuộc. Trong một năm rưỡi ở vị trí á hậu 1, Phương Nga chuyên cần học tập và thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như tham gia gameshow, diễn xuất. Về đời tư, Phương Nga công khai hẹn hò cùng diễn viên Bình An. Hiện tại Phương Nga và Bình An là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz. Được khán giả yêu mến khi mới lên ngôi Á hậu Việt Nam, Nguyễn Thuý An cũng bứt phá với hình ảnh trưởng thành, sắc sảo hơn sau khi rời cuộc thi. Đến với Miss Intercontinental 2019, Thuý An nỗ lực hết mình, tuy vậy cô không đạt thành tích cao. Hình ảnh Thúy An đẹp rực rỡ khi diện trang phục của NTK Lê Thanh Hòa trong bộ ảnh khởi động Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong hơn một năm nhiệm kỳ, ngoài hành trình chinh phục nhan sắc, Tiểu Vy, Phương Nga và Thúy An đều có những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa đóng góp cho cộng đồng. Đặc biệt, dự án nhân ái mang tên "Hành trình của nước" của Hoa hậu Tiểu Vy đã mang đến cuộc sống tốt hơn cho người dân Bản Nịu (Quảng Bình). Xem video "Tiểu Vy hát Lạc trôi". Nguồn Sen Vàng:

Hoa hậu Việt Nam chính thức khởi động để tìm kiếm nhân tố xứng đáng cho chiếc vương miện năm 2020. Để cổ động cho cuộc thi, Hoa hậu Tiểu Vy cùng hai á hậu Phương Nga, Thuý An cùng xuất hiện trong bộ ảnh đẹp rạng rỡ. Diện trang phục của 2 nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn và Lê Thanh Hòa, 3 nàng hậu khoe trọn những đường cong gợi cảm hút mắt. Sau hơn 1 năm rời cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy cùng 2 á hậu ngày càng trưởng thành, gặt hái thành công trên con đường chinh phục sắc đẹp. Với Hoa hậu Tiểu Vy, người đẹp chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới và lọt Top 30. Đặc biệt, dự án nhân ái "Hành trình của nước" của cô đã trở thành một trong 5 dự án nổi bật tại Miss World 2018. Sau hơn 1 năm đương nhiệm ngôi vị Hoa hậu Việt Nam , nhan sắc của Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ. Á hậu Bùi Phương Nga vốn là cái tên nổi bật trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 bởi ngoại hình xinh đẹp lẫn tài năng. Sau cuộc thi, cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International 2018 với thành tích top 10 chung cuộc. Trong một năm rưỡi ở vị trí á hậu 1, Phương Nga chuyên cần học tập và thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như tham gia gameshow, diễn xuất. Về đời tư, Phương Nga công khai hẹn hò cùng diễn viên Bình An. Hiện tại Phương Nga và Bình An là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz. Được khán giả yêu mến khi mới lên ngôi Á hậu Việt Nam, Nguyễn Thuý An cũng bứt phá với hình ảnh trưởng thành, sắc sảo hơn sau khi rời cuộc thi. Đến với Miss Intercontinental 2019, Thuý An nỗ lực hết mình, tuy vậy cô không đạt thành tích cao. Hình ảnh Thúy An đẹp rực rỡ khi diện trang phục của NTK Lê Thanh Hòa trong bộ ảnh khởi động Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong hơn một năm nhiệm kỳ, ngoài hành trình chinh phục nhan sắc, Tiểu Vy, Phương Nga và Thúy An đều có những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa đóng góp cho cộng đồng. Đặc biệt, dự án nhân ái mang tên "Hành trình của nước" của Hoa hậu Tiểu Vy đã mang đến cuộc sống tốt hơn cho người dân Bản Nịu (Quảng Bình). Xem video "Tiểu Vy hát Lạc trôi". Nguồn Sen Vàng: