Tiếc thương ca nương Tú Thanh và dàn nghệ sĩ qua đời năm 2023

Ca nương Tú Thanh qua đời sáng 1/7 do tai nạn giao thông. Ảnh: Zing. Tú Thanh từng tham gia các chương trình: Biệt tài tí hon, Người hùng tí hon, Gương mặt thân quen nhí. Năm 2016, em được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất". Ảnh: Vietnamnet. Khi biết tin ca nương Tú Thanh qua đời, nhiều nghệ sĩ, khán giả không khỏi tiếc thương cho tài năng nhí. Ảnh: Zing. Ngày 5/3, NSƯT Vũ Linh qua đời vì bạo bệnh. Trong những năm qua, nam nghệ sĩ mắc bệnh đường ruột, cột sống. Ảnh: Vietnamnet. Rất nhiều người đã đến đưa tang ông hoàng cải lương Hồ quảng. Ảnh: Người Lao Động. Nghệ sĩ Tiến Dũng qua đời vào ngày 16/3. Theo Người Lao Động, ông mắc bệnh tiểu đường đến giai đoạn biến chứng. Dù được đội ngũ bác sĩ hết lòng cứu chữa, nghệ sĩ Tiến Dũng vẫn không qua khỏi. Ảnh: Người Lao Động. Theo Pháp Luật TP HCM, nghệ sĩ Tiến Dũng theo nghề hát từ năm 16 tuổi. Năm 18 tuổi, ông chính thức lên sân khấu. Nghệ sĩ Tiến Dũng gây chú ý khi tham gia các vở: Tình hận thâm cung, Sầu quan ải, Không là cát bụi, Cây sầu riêng trổ bông. Ảnh: Pháp Luật TP HCM. Nghệ sĩ Duy Sơn - cha của diễn viên Võ Minh Luân qua đời do đột quỵ vào ngày 25/3. Sinh thời, ông là kép chính nổi bật của các đoàn cải lương miền Tây. Ảnh: Tiền Phong. Cựu người mẫu Thiên Vân qua đời do bị u não vào ngày 2/3. Theo Vietnamnet, Thiên Vân là lứa người mẫu đầu đời hoạt động ở Hải Phòng. Cô từng đoạt giải nhất khu vực miền Bắc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2001. Ảnh: Vietnamnet Phạm Hồng Hải Quân mất do tràn dịch màng phổi vào ngày 6/2. Anh từng là nhà sản xuất của phim: 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, Hùng Ali, Gái già lắm chiêu. Ảnh: Doanh Nhân Và Kinh Doanh. NSND Doãn Hoàng Giang qua đời ngày 16/1. Ông từng dàn dựng nhiều vở kịch nổi tiếng như: Số đỏ, Hà Mi của tôi, Nàng Sita, Nhân danh công lý, Tiếng đàn vùng Mê Thảo, Công lý không gục ngã. Ảnh: Tiền Phong. NSND Trần Tiến từng đóng Đế Thích trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Hoài Nghi trong Chuông đồng hồ điện Kremlin, Cố vấn ái tình trong Kén rể. Ông qua đời vào chiều ngày 22/1. Ảnh: Dân Trí. Nghệ sĩ Thiên Kim qua đời vào ngày 20/2 ở tuổi 90. Bà từng đóng phim: Vĩnh biệt đàn bà, Vua sân cỏ, Kính vạn hoa, Những đứa con thành phố, Bỗng dưng muốn khóc, Cổng mặt trời, Hot boy nổi loạn, Dù gió có thổi. Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam Xem video: "Vũ Linh và con gái nuôi Bình Tinh hát tuồng Mạnh Lệ Quân kỳ nữ". Nguồn Vietnamnet

