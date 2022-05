Thùy Tiên và loạt sao “vồ ếch” trên sân khấu khiến fan hốt hoảng

Tối ngày 29/5, Hoa hậu Thùy Tiên trình diễn thời trang. Do dây giày bị lỏng, cô “vồ ếch”. Ảnh: Yan Thùy Tiên chia sẻ về sự cố: “Do không đủ thời gian để cột lại dây giày nên phần chào kết không như ý muốn. Xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự cố lần này". Ảnh: Yan Không chỉ Thùy Tiên té ngã, Diệp Bảo Ngọc cũng gặp sự cố tương tự trong buổi biểu diễn thời trang tối ngày 29/5. Ảnh: Yan Minh Hằng từng gặp phải sự cố trượt ngã trên sân khấu khi biểu diễn khiến các vũ công và khán giả hốt hoảng. Ảnh: Thể thao văn hóa Để chữa thẹn, nữ ca sĩ lập tức tạo dáng đáng yêu. Ảnh: Thể thao văn hóa Minh Hằng từng suýt ngã khi nhào lộn thất bại trên sàn catwalk. Ảnh: Dân Việt Biểu diễn trên sân khấu trơn trượt do trời mưa, Đông Nhi ngã sõng soài nhưng vẫn cố gắng cười tươi để trấn an fans. Ảnh: Dân Việt Thanh Lam bị ngã dúi về phía sau trong một đêm nhạc. Cô quá nhập tâm vào cảm xúc của lời bài hát nên không để ý. Ảnh: Đời sống pháp luật Bị chấn thương ở chân, Chi Pu té ngã trong khi biểu diễn tại liveshow 8 Bước nhảy hoàn vũ. Dù rất đau nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục trình diễn. Ảnh: Vietnamnet Trong một chương trình truyền hình, Hari Won bị trượt ngã khi bước xuống cầu thang. Cú ngã khiến Hari Won suýt bị rơi vào tình huống hớ hênh nếu như cô không nhanh trí khép chân lại. Ảnh: Dân Việt Lam Trường từng “vồ ếch” do sân khấu trơn trượt sau khi có bọt tuyết xà phòng phun. Ảnh: Dân Việt Trong Lễ trao giải MAMA 2018, ca sĩ Orange vinh dự được lên sân khấu lớn nhận giải Best New Asian Artist (Nữ nghệ sĩ mới xuất sắc nhất). Khi bước lên nhận giải, cô bất ngờ bị ngã. Nhanh chóng, nữ ca sĩ đứng dậy và chỉnh lại trang phục. Ảnh: Yan Xem video "Thùy Tiên được các em vây quanh". Nguồn Sen Vàng

