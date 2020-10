Thủy Tiên kêu gọi được 25 tỷ, tiếp tục lội nước trao quà

Thủy Tiên mặc trang phục giản dị khi đi trao quà của những mạnh thường quân cho bà con miền Trung. Đến trưa ngày 15/10, Thủy Tiên thông báo, số tiền quyên góp được lên đến 25 tỷ sau 2 ngày kêu gọi. Nữ ca sĩ dùng thuyền để chở đồ thiết yếu cho người dân và nhờ sự hỗ trợ của người địa phương ở các vùng ngập sâu. Trong chuyến đi sáng nay, Thủy Tiên đi từng hộ dân để đem thực phẩm, thuốc men từ thiện. Hình ảnh nữ ca sĩ xắn quần cao, đi chân trần, lội nước khiến nhiều cư dân mạng xúc động. Trong chuyến đi từ thiện lần này, Thủy Tiên không có ông xã Công Vinh hộ tống. Cùng với Thủy Tiên, nhiều sao Việt khác cũng kêu gọi quyên góp như Thúy Diễm, Mỹ Lệ, Kỳ Duyên, Đại Nghĩa. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Pháp luật & bạn đọc, Thủy Tiên cho biết, trong đợi từ thiện này, cô góp sức mình là chính. Bởi lẽ, hồi Tết, cô đã bán hết hột xoàn làm từ thiện, sau đó thu nhập bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và dùng tiền mua gạo từ thiện ở quê. "Gần đây công việc tôi ổn định, thu nhập mới khá lại nên lần này chỉ góp được ít ít thôi", Thủy Tiên cho hay. Nữ ca sĩ bỏ công việc để trực tiếp đi trao quà cho bà con miền Trung. Việc Thủy Tiên đi từ thiện mà không đợi chồng khiến Công Vinh phải than thở, gọi cô là "cô vợ trời hành". Không đi cùng Thủy Tiên, Công Vinh tỏ ra khá lo lắng. Anh chỉ mong bà xã có chuyến đi an toàn. Xem video "Thủy Tiên - Công Vinh và những chuyến thiện nguyện ý nghĩa". Nguồn VTV24

