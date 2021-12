Thùy Tiên bị thương khi thi quốc phục ở Miss Grand International

Tối qua (ngày 30/11), Nguyễn Thúc Thùy Tiên trình diễn bộ trang phục “Thiên thần áo xanh” trong phần thi quốc phục ở Miss Grand International 2021- Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Ảnh: Sen Vàng Thùy Tiên nở nụ cười rạng rỡ, tự tin sải bước cùng phần cánh cực bắt mắt đính sau trang phục. Ảnh: Sen Vàng Ở phần kết, một bên cánh "thiên thần" không may bị cụp xuống. Gặp sự cố nhỏ, Thùy Tiên xử lý tình huống nhanh và bước vào trong. Ảnh: Sen Vàng Thùy Tiên cho biết bản thân cảm thấy rất tiếc vì sự cố, mong khán giả có thể thông cảm và tiếp tục ủng hộ cô trong những phần thi quan trọng sắp tới. Ảnh: Miss Grand International Sau đêm thi, Thùy Tiên hé lộ hình ảnh hai cánh tay bị thương. Người đẹp chia sẻ trên Ngôi sao, do phần tay áo bị chật nên khi vận động trong hậu trường, cô bị tụ máu. Khi lên trình diễn, Thùy Tiên quyết định bỏ bớt đôi găng tay boxing để dễ dàng vận động. Người đẹp hy vọng vết bầm kịp tan trước khi bán kết diễn ra vào tối ngày 2/12. Ảnh chụp màn hình Đêm thi quốc phục tối ngày 30/11 nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Ảnh: Miss Grand International Nhiều thí sinh trình diễn trang phục màu sắc nổi bật. Ảnh: Miss Grand International Đại diện Hong Kong thể hiện hình ảnh món ăn dimsum, người đẹp đến từ Brazil hóa nữ thần rắn. Ảnh: Miss Grand International Ban tổ chức hiện tại tổ chức cuộc bình chọn top 20 trang phục dân tộc, trong đó 10 bộ trang phục do fan bình chọn và 10 bộ trang phục do giám khảo lựa chọn. Ảnh: Miss Grand International Cuộc bình chọn trang phục dân tộc sẽ kết thúc vào 12h ngày 2/12. Ảnh: FB Thùy Tiên Thùy Tiên hiện tại là một trong những thí sinh được yêu thích tại cuộc thi. Ảnh: Miss Grand InternationalĐại diện Việt Nam Thùy Tiên giành giải áo tắm do fan bình chọn nên bộ ảnh đặc biệt của cô được ban tổ chức đăng tải trên Fanpage. Ảnh: Miss Grand International Trong bộ ảnh đặc biệt, Thùy Tiên khoe hình thể quyến rũ, thần thái cuốn hút. Ảnh: Miss Grand International Ban tổ chức sẽ công bố người giành chiến thắng phần thi trình diễn áo tắm vào đêm chung kết ngày 4/12. Kết quả cuối cùng dựa trên bình chọn và điểm chấm của ban giám khảo. Ảnh: Miss Grand International Xem video "Thùy Tiên thi quốc phục ở Miss Grand International". Nguồn Sen Vàng

