Thùy Anh: “Tôi và Huyền Lizzie không ưa nhau thật khi quay chung“

Trong khi vai Dương của Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) và nhân vật Lâm của Mạnh Trường quen thuộc với khán giả từ phần 1, Như Ý do Thùy Anh đảm nhận mang đến cảm giác tươi mới khi phim bước vào phần 2. Cô là tiểu thư của một gia đình bề thế, đồng hành với Lâm trong công việc lẫn cuộc sống. Yêu Lâm, Như Ý chủ động “cầm cưa”, chinh phục trái tim của chàng trai từng tổn thương trong tình cảm. Diễn viên Thùy Anh cho hay khi cô mới lộ diện ở phần 2 Chúng ta của 8 năm sau, một bộ phận khán giả đoán già đoán non cô là tuyến phản diện, kẻ thứ ba chen chân vào mối tình của hai nhân vật chính. Nhưng qua từng tập phim, Như Ý nhận được nhiều thiện cảm hơn từ công chúng, bởi tính cách thẳng thắn và sự chân thành trong tình yêu. Đến hiện tại, bộ phim nhận được hai luồng phản hồi của khán giả. Một bộ phận ủng hộ Lâm về lại với Dương, trong khi nửa còn lại tích cực “đẩy thuyền” Lâm đến với Như Ý. Thùy Anh cảm thấy hạnh phúc khi vai diễn được công chúng quan tâm. Đối với người đẹp sinh năm 1995, vai diễn này là một trải nghiệm đầy tươi mới, bởi ngoài đời, cô chưa từng có kinh nghiệm theo đuổi ai. Thùy Anh kể: “Ngày xưa, tôi từng có vài crush, muốn tán người ta lắm nhưng không dám vì sợ bị từ chối. Vào Chúng ta của 8 năm sau, tôi được trở thành cô gái có gia cảnh và học thức tốt, được quyền tự tin cưa cẩm người khác”. Trước ý kiến Như Ý chen vào mối tình thanh xuân của Dương và Lâm, Thùy Anh đưa ra quan điểm: “Lâm của hiện tại là người đơn chiếc, Như Ý bày tỏ tình cảm với anh là chuyện bình thường”. Nữ diễn viên bật mí càng về sau, Như Ý càng tấn công Lâm quyết liệt hơn, nhưng cô cũng sẽ có những khoảnh khắc cảm xúc trùng xuống, tâm lý nặng hơn. Chúng ta của 8 năm sau đánh dấu lần thứ hai kết hợp của Thùy Anh và Mạnh Trường, sau thành công của phim Đừng nói khi yêu. Thùy Anh tiết lộ ở bộ phim năm ngoái, cô hay cảm thấy ngại khi làm việc cùng ông bố bỉm sữa nổi tiếng của showbiz Việt. Đôi khi trên trường quay, cô không dám nhìn vào mắt Mạnh Trường, không dám trêu đùa hay rủ anh quay Tiktok. Sang đến phim này, cảm giác ngại ngùng giữa hai diễn viên được phá vỡ. Họ thoải mái nhập vai hơn. Trái lại, diễn chung với Huyền Lizzie mang lại cho Thùy Anh ít nhiều áp lực, bởi đôi bạn thân hơn 10 năm phải hóa thân tình địch. Nữ diễn viên kể: “Khi diễn, tôi và chị Huyền Lizzie thấy không ưa nhau thật, nhìn nhau khó chịu. Nhưng đó là cảm xúc của nhân vật thôi. Đạo diễn vừa hô ‘cắt’, chúng tôi lại trở về làm chị em thân thiết, vui vẻ với nhau”. Qua nhiều tháng ngày đồng hành trên trường quay, dàn cast Chúng ta của 8 năm sau thêm gắn bó. Nhưng do lịch quay dày đặc để đoàn kịp hoàn thành 30 tập phần 2 trước Tết, thời gian này, họ ít khi có dịp tụ tập ăn uống, đi chơi. Không chỉ tính cách nhân vật được yêu mến, Thùy Anh cũng nhận nhiều lời khen cho visual trong Chúng ta của 8 năm sau. Ngay cả người nhà, bạn bè cũng nhắn tin khen cô lên hình đẹp, ăn mặc sành điệu. Nữ diễn viên bật mí đến hiện tại, số trang phục cô đầu tư cho vai diễn đã lên đến hơn 40 bộ. Mỗi phân cảnh, cô lên đồ một kiểu, không muốn mình trùng lặp để phù hợp vai diễn con gái nhà tài phiệt. Cô cũng muốn gợi ý cho hội chị em công sở những phong cách không quá gò bó nhưng vẫn kín đáo. Thùy Anh thú nhận khi mới nhận vai, cô có phần trăn trở về cách nhập vai. Cô đã đọc năm cuốn sách về phụ nữ khí chất và xem tham khảo một bộ phim Trung Quốc. Ngoài ra, cô xin gợi ý từ hai người chị thân thiết trong nghề, đó là diễn viên Lã Thanh Huyền và diễn viên Mai Chi (vai La La trong Bộ tứ 10A8). Cô giải thích: “Chị La La rất đẹp và khí chất. Xem chị diễn thử một cảnh trong kịch bản của Chúng ta của 8 năm sau, tôi rất ấn tượng và thích thú, học hỏi ngay. Tôi nghĩ mình phải tạo dựng khí chất của một tiểu thư có học thức, vốn sống và từng ở nước ngoài. Nếu thể hiện không khéo, tôi sẽ trở nên rất trẻ con và để lộ sự thể hiện thiếu chiều sâu”. Những ngày đầu năm 2024, Thùy Anh tất bật theo sát lịch trình của đoàn phim. Phim dự kiến đóng máy sát Tết Nguyên đán, vì vậy nữ diễn viên muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình ở Hà Nội, trước khi bước vào một dự án điện ảnh mới. Cô muốn nương theo sức hút của hai phim Đừng nói khi yêu và Chúng ta của 8 năm sau để kéo dài mối duyên với phim truyền hình VFC, cống hiến cho khán giả thêm nhiều vai diễn chất lượng. Song song đó, cô vẫn tích cực hoạt động tại thị trường TP HCM, mong gặp lại khán giả qua các phim chiếu rạp, show truyền hình.Xem trailer phim "Chúng ta của 8 năm sau". Nguồn VFC

