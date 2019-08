Thúy An thi Miss Intercontinental 2019: Có “bảo bối” nào để tự tin?

Thúy An là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Mới đây, cô trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Intercontinental 2019. Năm 2018, đáng lẽ Á hậu Thúy An thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International) nhưng cô bị bệnh nên lỡ cơ hội. Sau 1 năm giành danh hiệu á hậu, Thúy An sẽ mang chuông đi đánh xứ người. Cô hiện có chiều cao 1m68, cân nặng 50 kg, số đo ba vòng 89-62-91 cm. Trong 1 năm qua, Thúy An trau dồi các kỹ năng tiếng Anh, giao tiếp, catwalk. Thúy An theo học chương trình đại học chuẩn Nhật Bản nên cô được giới thiệu thành thạo tiếng Nhật. Tuy nhiên, hồi mới đoạt danh hiệu á hậu, Thúy An bị chê nói tiếng Anh bập bẹ. Hiện tại, chưa rõ khả năng tiếng Anh của cô tiến bộ ra sao. Á hậu Thùy Dung từng chia sẻ, Thúy An có lợi thế về ngoại ngữ khi tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Thúy An lột xác về phong cách trong 1 năm qua. Thế nhưng, khán giả chưa thể đánh giá khả năng trình diễn trên sân khấu hiện tại của cô do người đẹp hoạt động trầm lắng. Chưa có kinh nghiệm thi các đấu trường nhan sắc và tuổi đời còn trẻ cũng là bất lợi của Thúy An. Hiện tại, dàn đối thủ nặng ký của Thúy An tại Miss Intercontinental 2019 đã lộ diện. Một trong số đó là Emma Mary Tigla - đại diện Philippines. Brenda Suarez đến từ Venezuela cũng khiến Thúy An phải dè chừng. Đến từ Mỹ, Monica Aguilar được đánh giá cao dù cuộc thi chưa chính thức bắt đầu. Camila Valencia là đại diện Ecuador tại Miss Intercontinental 2019 và cũng là thí sinh tiềm năng. Cuộc thi Miss Intercontinental 2019 dự kiến bắt đầu vào ngày 21/12 tại Ấn Độ. Xem video "Thúy An thi ứng xử tại Hoa hậu Việt Nam 2018". Nguồn Tiền Phong

Thúy An là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Mới đây, cô trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Intercontinental 2019. Năm 2018, đáng lẽ Á hậu Thúy An thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International) nhưng cô bị bệnh nên lỡ cơ hội. Sau 1 năm giành danh hiệu á hậu, Thúy An sẽ mang chuông đi đánh xứ người. Cô hiện có chiều cao 1m68, cân nặng 50 kg, số đo ba vòng 89-62-91 cm. Trong 1 năm qua, Thúy An trau dồi các kỹ năng tiếng Anh, giao tiếp, catwalk. Thúy An theo học chương trình đại học chuẩn Nhật Bản nên cô được giới thiệu thành thạo tiếng Nhật. Tuy nhiên, hồi mới đoạt danh hiệu á hậu, Thúy An bị chê nói tiếng Anh bập bẹ. Hiện tại, chưa rõ khả năng tiếng Anh của cô tiến bộ ra sao. Á hậu Thùy Dung từng chia sẻ, Thúy An có lợi thế về ngoại ngữ khi tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Thúy An lột xác về phong cách trong 1 năm qua. Thế nhưng, khán giả chưa thể đánh giá khả năng trình diễn trên sân khấu hiện tại của cô do người đẹp hoạt động trầm lắng. Chưa có kinh nghiệm thi các đấu trường nhan sắc và tuổi đời còn trẻ cũng là bất lợi của Thúy An. Hiện tại, dàn đối thủ nặng ký của Thúy An tại Miss Intercontinental 2019 đã lộ diện. Một trong số đó là Emma Mary Tigla - đại diện Philippines. Brenda Suarez đến từ Venezuela cũng khiến Thúy An phải dè chừng. Đến từ Mỹ, Monica Aguilar được đánh giá cao dù cuộc thi chưa chính thức bắt đầu. Camila Valencia là đại diện Ecuador tại Miss Intercontinental 2019 và cũng là thí sinh tiềm năng. Cuộc thi Miss Intercontinental 2019 dự kiến bắt đầu vào ngày 21/12 tại Ấn Độ. Xem video "Thúy An thi ứng xử tại Hoa hậu Việt Nam 2018". Nguồn Tiền Phong