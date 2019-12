Thúy An diện đầm xẻ cao gợi cảm thi chung kết Miss Intercontinental

Chỉ còn vài tiếng nữa, Á hậu Thúy An sẽ chính thức bước vào đêm chung kết Miss Intercontinental diễn ra tại Ai Cập. Trước đêm chung kết, Thúy An bật mí hai mẫu trang phục đặc biệt cô sẽ chọn mặc trong đêm thi quan trọng này. 2 mẫu trang phục đều là thiết kế xẻ đùi cao cùng phần chiết eo giúp Thúy An khoe trọn vòng eo con kiến cùng những đường cong cơ thể quyến rũ. Thiết kế cũng giúp nàng á hậu khoe được bờ vai trần gợi cảm. Đặc biệt, với chất liệu ánh kim lấp lánh, bắt sáng tốt được sử dụng trên cả hai mẫu trang phục khiến Á hậu Thúy An có thể yên tâm mặc bộ nào cũng tỏa sáng.Hai bộ trang phục của Á hậu Thúy An do NTK Lâm Lâm và NTK Lê Ngọc Lâm thực hiện. Được biết, chung kết Miss Intercontinental sẽ diễn ra vào lúc 0h30 rạng sáng ngày 21/12 theo giờ Việt Nam. Xem video "Thúy An thi ứng xử". Nguồn Youtube:

