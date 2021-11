Thương Tín: Lúc trẻ tiền tiêu như nước, về già nhịn đói trắng tay

Diễn viên Thương Tín sinh năm 1956, nổi tiếng vào thập niên 1980 - 1990 nhờ tài năng diễn xuất. Vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Thương Tín chạy show cả ngày, sáng đóng một phim, trưa đóng một phim, chiều lại đóng phim khác. Ảnh: Dân Việt Năm 1991, Thương Tín được Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là diễn viên đóng nhiều phim nhất trong năm - 12 phim. Ông cho biết, cát sê đóng phim của ông được trả tương đương với 1 chỉ vàng. Ảnh: Tiền Phong Thương Tín sống rất sang chảnh dù cát sê của ông không cao so với đồng nghiệp lúc đó. Ông liên tục đổi xe hơi, mặc quần áo hàng hiệu. Nam diễn viên thậm chí từng tiêu tới vài ba cây vàng trong một đêm. Ảnh: Cảnh sát toàn cầu Nam diễn viên phim "Ván bài lật ngửa” cho hay, sở dĩ ông có cuộc sống phong lưu như vậy là nhờ có một nữ đại gia giúp đỡ. Bất kể thứ gì ông thích từ nhà, xe, quần áo, tiền tiêu, nữ đại gia đều chu cấp. Ảnh: Cảnh sát toàn cầu Sau 7 năm chung sống, nữ đại gia rủ Thương Tín vượt biên vì bà bị chồng cũ đe dọa. Cuối cùng, Thương Tín bị lỡ chuyến tàu và chỉ có mình nữ đại gia đi. Không may, con tàu đó gặp nạn và tất cả người trên thuyền đều thiệt mạng. Ảnh: Cảnh sát toàn cầu Vì vướng vào những cuộc chơi đỏ đen, Thương Tín đánh mất tất cả danh tiếng, rơi vào túng thiếu khi về già. Ảnh: Zing Nam diễn viên lăn lộn trên phim trường kiếm tiền nuôi gia đình. Để tiết kiệm tiền, Thương Tín toàn chạy xe máy. Rồi có những hôm đóng phim xong thì trời đã khuya ông vẫn đi xe về nhà vì sợ tốn tiền thuê nhà trọ nếu ở lại. Ảnh: Zing Từ năm 2020, cuộc sống của Thương Tín ngày càng khó khăn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên ông không có phim nào để đóng. Nhiều lúc Thương Tín chấp nhận đi hát đám cưới ở tỉnh xa, cát sê vài triệu đồng. Ảnh: Dân Việt Nam diễn viên tiết lộ, sức khỏe yếu, chân tay đau nhức nhưng không có tiền để đi khám bệnh. Ngoài ra vì áp lực kinh tế, Thương Tín mất ngủ triền miên. Ảnh: Thời đại Hồi tháng 2/2021, Thương Tín bị đột quỵ, phải nhập viện. Khi vừa tỉnh táo, ông đòi ra viện bởi sợ gia cảnh khó khăn, không đủ tiền trả viện phí. Trước thông tin này, các mạnh thường quân và nghệ sĩ chung tay giúp đỡ Thương Tín. Ảnh: Dân Việt Thương Tín được các nhà hảo tâm và các nghệ sĩ hỗ trợ hơn 400 triệu đồng. Ngoài ra, vợ của Thương tín nhận được 400 triệu đồng ủng hộ vào tài khoản. Bên cạnh đó, một nhà hảo tâm còn tặng nam diễn viên một chiếc ôtô cũ trị giá 400 triệu đồng. Ảnh: Người lao động Thương Tín xuất viện vào tháng 3/2021. 8 tháng sau đó, nam diễn viên tiết lộ cuộc sống của ông rơi vào bế tắc. Chia sẻ với Vietnamnet, Thương Tín cho biết, ông không tìm công việc lao động chân tay trong lúc chờ quay phim vì sức khỏe yếu. Thương Tín còn tiết lộ, vợ đã ôm con bỏ đi. Ảnh: Zing Chia sẻ trên Ngôi sao, Thương Tín cho hay, 800 triệu được hỗ trợ ông đã bàn giao cho vợ mua đất, xây nhà cấp bốn ở quê và mua bảo hiểm cho con gái, còn chiếc ôtô được tặng ông cho thuê. Ảnh: Tiền Phong Đáng chú ý, theo nhạc sĩ Tô Hiếu, Thương Tín đang mắc COVID-19, phải nhịn đói mấy ngày vì không có tiền. Ảnh: Zing Thương Tín có một cậu con trai tên Thanh Tùng. Trong cuộc phỏng vấn với Zing năm 2015, Thanh Tùng cho hay, thấy ba vất vả, anh thương nhưng hoàn cảnh của anh cũng không thể giúp được. “Nếu kinh tế tôi khá giả, có lẽ mọi chuyện đã khác”, con trai của Thương Tín nói. Ảnh: Zing Xem video "Hai cha con nghệ sĩ Thương Tín song ca". Nguồn Zing

