Thu Thủy ăn mặc nóng bỏng, viên mãn bên chồng kém 10 tuổi

Nữ ca sĩ Thu Thủy sinh năm 1984, từng chỉnh sửa gương mặt bầu bĩnh của mình. Hiện tại, bà mẹ hai con sở hữu gương mặt thon gọn. “Mình quyết định “dao kéo” chỉ đơn giản là do mong muốn có được một chiếc mũi xinh, cao, tây. Có thể trong thời điểm này mọi người thích gương mặt cũ của Thu Thủy hơn, hoặc một số bạn lại rất thích diện mạo của mình hiện tại, nhưng dù thế nào thì Thu Thuỷ cũng không quá quan tâm”, Thu Thủy chia sẻ trên Thời Đại Plus. Thu Thủy hiện tại sở hữu vóc dáng thon gọn với số đo ba vòng chuẩn. Nữ ca sĩ chia sẻ trên Tiền Phong, cô từng miệt thị bản thân sau khi tăng cân vì sinh con thứ hai. "Có một thời gian Thủy vừa mới sinh em bé nên lên ký. Lúc đó, Thủy mà không tự miệt thị, nghiêm khắc với bản thân thì sẽ không bao giờ giảm cân được", Thu Thủy nói. Thu Thủy lấy ảnh lúc bản thân còn mảnh mai ra xem để có động lực giảm cân. Nữ ca sĩ được chồng kém 10 tuổi ủng hộ mặc gợi cảm. Thu Thủy diện váy áo xuyên thấu tham gia một sự kiện. Bà mẹ hai con mặc o ép vòng một khi tham gia chương trình. Thu Thủy ngày càng đẹp, luôn chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Sở hữu vẻ đẹp không tuổi, nữ ca sĩ trông đẹp đôi với chồng kém 10 tuổi. Thu Thủy chia sẻ trên Vietnamnet, Kin Nguyễn luôn thể hiện tình cảm dành cho cô như ra đường nắm tay, thích mặc đồ cùng tông, viết cụm từ "I love you" lên đồ vật xung quanh, ngẫu hứng tặng quà cho vợ. Khi Thu Thủy quay MV năm 2024, Kin Nguyễn mất nhiều ngày giúp vợ tìm ra những cánh đồng hoa, cây cầu săn mây tuyệt đẹp để làm bối cảnh sản phẩm âm nhạc. Xem video: "Thu Thủy mặc gợi cảm đón sinh nhật". Nguồn FB Thu Thủy

