Thu Minh gây ồn ào với danh xưng Diva, loạt sao nói gì?

Mới đây, Thu Minh tung MV "I am diva" được đầu tư hoành tráng. Tuy vậy, điều gây chú ý nữ ca sĩ Thu Minh tự xưng là diva. Theo Thu Minh, từ diva cô sử dụng không mang nghĩa "danh ca" mà là đẳng cấp, ít đụng hàng, vẻ vang và ấn tượng. Ảnh: Thể thao văn hóa Khi Thu Minh gây ồn ào với danh xưng diva, Mỹ Linh lên tiếng. Trả lời báo Người đưa tin, Mỹ Linh cho hay: "Cái tên Diva từ trước đến nay chưa từng có ai công nhận, cũng chẳng có cuộc thi nào tuyên bố ai được hay không. Do đó, cách tốt nhất là hãy tôn trọng sự lựa chọn của khán giả dành cho nghệ sĩ mà họ yêu mến...Ảnh: FBNV ...9 người 10 ý, có những người được công chúng đón nhận rất nhiều nhưng họ chẳng cần danh hiệu gì, trong khi đó, cũng những người được tôn làm bà này, ông nọ nhưng lượng khán giả của họ lại rất kén. Càng sống lâu trong nghề, tôi hiểu ra rằng trên đời này mọi thứ đều có giá trị của nó". Ảnh: FBNV Ngoài Mỹ Linh, Tùng Dương cũng nêu quan điểm về từ "diva" giữa ồn ào của Thu Minh. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ nói về danh xưng này qua việc khen ngợi bộ tứ diva Việt gồm Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam và Trần Thu Hà. Ảnh: FBNV "Họ trở thành diva trong sự ghi nhận của giới chuyên môn hay trong lòng khán giả cũng bởi vì tố chất khác biệt trời cho - tiếng hát chạm tới trái tim của mọi người, không màu mè, không chiêu trò và họ luôn hiểu rõ giá trị cốt lõi của sự sáng tạo mà không thỏa hiệp....Điều quan trọng nhất: họ luôn chính là họ - hình ảnh, tiếng hát của họ luôn truyền cảm hứng cho các lớp đàn em và không bao giờ đặt nhầm chỗ lòng kiêu hãnh vốn có của một người nghệ sĩ. Họ học hỏi nhưng không copy", Tùng Dương viết. Ảnh: FBNV Trong khi một số sao Việt lên tiếng về danh xưng này thì không ít nghệ sĩ tấm tắc khen ngợi MV "I am diva" của Thu Minh. Ảnh: Yan Trong số sao Việt ủng hộ Thu Minh có Đàm Vĩnh Hưng. Trên trang cá nhân, Mr Đàm thích MV mới của Thu Minh. "Ca từ ấn tượng, thách thức, vừa đấm vừa xoa", Đàm Vĩnh Hưng nhận xét. Ảnh: FBNV Đông Nhi lại bày tỏ thích thông điệp "Thu Minh là diva của chính cuộc đời cô ấy". Ảnh: FBNV Hồ Ngọc Hà cho rằng Thu Minh lần này đã chơi lớn qua MV được đầu tư kỹ lưỡng. Ảnh: Zing Là học trò của Thu Minh, Ali Hoàng Dương bày tỏ rằng anh cảm thấy tự hào về người thầy của mình. Ảnh: Zing Trúc Nhân cũng ủng hộ Thu Minh: "Lương tâm nghề nghiệp chị để ở đâu? Chị làm MV bom tấn khủng khiếp vầy rồi ai dám ra MV nữa?". Ảnh: FBNV Xem MV "I am diva" của Thu Minh. Nguồn Youtube/ Thu Minh

